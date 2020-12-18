19 случаев, когда фразу «Доверяй, но проверяй» впору применять к нашим собственным глазам

Стоит ли немедля бросаться на помощь, увидев надпись SOS, или сразу угощаться подаренным тортиком, если он кажется очень аппетитным? Наша подборка даст ответы на эти вопросы. А еще покажет, почему иногда одного взгляда недостаточно, чтобы сделать правильные выводы.

Редакция AdMe.ru выловила из бесконечных просторов интернета пользовательские кадры, которые убедят вас, что иногда принцип «Доверяй, но проверяй» стоит применять и к своим собственным глазам.

«Чернильные пятна на моем мокром чеке выглядят как фантастическая карта»

Это не пирожное и не торт. Это мыло

«Снег на машине моего мужа выглядит как тряпка»

Как эти чипсы подходят к этой столешнице

«Сфотографировал свой сад и случайно превратил бетонную стену в озеро»

Все эти предметы сделаны из шоколада

«Я спросила, откуда взялся стакан молока, ведь у нас в доме его не бывает. И получила ответ: „Ты имеешь в виду открытую коробку зубной нити?“»

«Пасхальные шоколадные кролики с головой Бенедикта Камбербэтча — это определенно самая странная съедобная вещь, которую я видела»

«Мой парень вчера купил мне подарок... И я уже почти потеряла его на полу в ванной»

Посмотрите на этот батон без глютена и соли. Правда, съесть его не удастся, потому что это подушка

Вы поняли, что делает огромная лежанка для собаки во дворе?

«Люблю создавать ягоды из полимерной глины»

Это просто отражение на стеклянном столе

Наверное, это мясо плохо прожарили, иначе почему оно хочет улететь?

Если бы не радужные блики, можно было бы подумать, что кот собирается покорять космос

«Я нашел камень, который выглядит как кусок пирога»

Это просто идеально отполированная крыша автомобиля. И ничего больше

«Стакан моего приятеля перед выпускным экзаменом стоял на столе. И выглядел как-то странно...»

«Мне пришлось уткнуться лицом в монитор, чтобы понять, что это за колдовство. Но это была просто дыра в столе». © unpopularafro / Reddit

«Изнутри эта надпись, должно быть, выглядит как 2021, но снаружи кажется, что сотрудники „Пятерочки“ просят о помощи»