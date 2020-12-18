19 работ горе-дизайнеров, которых муза завела явно не туда

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Стоит дизайнеру на секундочку отвлечься и пропустить какую-то мелочь, как все идет наперекосяк. Горе-мастера встречаются повсюду, куда ни глянь. Можно встретить кривые дома с перекошенными окнами, пандус со ступеньками, ковролин в ванной комнате, странную обувь и многое другое.

Мы в AdMe.ru решили показать странные дизайнерские творения, которыми поделились пользователи сети.

«Ах да, мой любимый оттенок оранжевого — желтый»

Это местный паб. Построен на шахте и со временем просел с одной стороны

Кто сказал, что это перебор?

Эта спиральная лестница выглядит как глюк в The Sims

Препятствие на новой велосипедной дорожке, которое «отпугивает» автомобили и делает езду на велосипеде ночью очень интересной

«Почему у нее клубничный нос?»

Человеческие зубы у бегемота. Но нижний набор анатомически правильный

McDonald’s, похожий на бетонную детскую тюрьму

Рождественский дизайн Coca-Cola выглядит как невысохшая краска

Бедная Дафна

Вот что происходит, когда вы строите новую дамбу, но забываете о скамейках, прибитых к земле

Ну окна почти на одном уровне... Но не совсем

«Я даже не знаю, что там делает этот пандус»

«Я всегда спотыкаюсь на этой лестнице»

Когда тебе не хватает в жизни палисадника

Видимо, кто-то забыл правильный порядок цифр

Да, это ложка

«Это кривой дом в моем районе»

Кроссовки для любителей картофеля фри