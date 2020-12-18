19 работ горе-дизайнеров, которых муза завела явно не туда
Стоит дизайнеру на секундочку отвлечься и пропустить какую-то мелочь, как все идет наперекосяк. Горе-мастера встречаются повсюду, куда ни глянь. Можно встретить кривые дома с перекошенными окнами, пандус со ступеньками, ковролин в ванной комнате, странную обувь и многое другое.
Мы в AdMe.ru решили показать странные дизайнерские творения, которыми поделились пользователи сети.
«Ах да, мой любимый оттенок оранжевого — желтый»
Это местный паб. Построен на шахте и со временем просел с одной стороны
Кто сказал, что это перебор?
Эта спиральная лестница выглядит как глюк в The Sims
Препятствие на новой велосипедной дорожке, которое «отпугивает» автомобили и делает езду на велосипеде ночью очень интересной
«Почему у нее клубничный нос?»
Человеческие зубы у бегемота. Но нижний набор анатомически правильный
McDonald’s, похожий на бетонную детскую тюрьму
Рождественский дизайн Coca-Cola выглядит как невысохшая краска
Бедная Дафна
Вот что происходит, когда вы строите новую дамбу, но забываете о скамейках, прибитых к земле
Ну окна почти на одном уровне... Но не совсем
«Я даже не знаю, что там делает этот пандус»
«Я всегда спотыкаюсь на этой лестнице»
Когда тебе не хватает в жизни палисадника
Видимо, кто-то забыл правильный порядок цифр
Да, это ложка
«Это кривой дом в моем районе»
Кроссовки для любителей картофеля фри
А вам встречались подобные странные работы дизайнеров? Что запомнилось больше всего?
Фото на превью Gringo_Bandito_ / Reddit