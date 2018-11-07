19 скульптур, которые дышат, чувствуют и любят. Точь-в-точь как люди

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Когда гениального скульптора Микеланджело Буонарроти спросили о секрете его мастерства, он ответил: "Я просто беру камень и отсекаю все лишнее". Его современные коллеги имеют возможность пользоваться технологиями, знают куда больше об анатомии человека, но стараются сделать то же самое: сотворить из глыбы камня или даже с нуля в компьютерной программе что-то очень живое, реалистичное и сильное.