19 скульптур, которые дышат, чувствуют и любят. Точь-в-точь как люди
Когда гениального скульптора Микеланджело Буонарроти спросили о секрете его мастерства, он ответил: "Я просто беру камень и отсекаю все лишнее". Его современные коллеги имеют возможность пользоваться технологиями, знают куда больше об анатомии человека, но стараются сделать то же самое: сотворить из глыбы камня или даже с нуля в компьютерной программе что-то очень живое, реалистичное и сильное.
Нам в AdMe.ru очень нравится следить за творчеством современных скульпторов, поэтому мы решили показать вам некоторые из их лучших работ.
Адам Мартинакис. Последний поцелуй
Лоренцо Куинн. Незавершенная скульптура
Жерар Мас. Леди с жевательной резинкой
Жерар Мас. Испанская леди
Жан-Мишель Бихорель. Заснуть
Жан-Мишель Бихорель. Интерфейс
Эмиль Альзамора. Птица в полете
Гиперреалистичная скульптура Стива Скотта
Еще одна работа Стива Скотта
Бруно Уолпот. Незавершенная скульптура
Бруно Уолпот. Елена
Жарко Башески. Почти живой
Фрагмент скульптуры Рона Мьюека
Джон де Андреа. Вниз
Скульптура Джона де Андреа
Яго Якопо Кардильо. Что вы чувствуете?
Джонсон Цанг. Здесь и там
Кэрол Фейерман. Бесконечность
Маттео Лукка. Хлебный человек
Бонус: видео для TEDxSydney 2018 с впечатляющими 3D-скульптурами
Какая скульптура впечатлила вас больше всего?
Фото на превью gerard_mas / instagram, gerard_mas / instagram