19 продуманных решений из разных городов, которые срочно должны появиться везде и всюду

Благоустройство некоторых городов происходит не как попало, а в соответствии со специально разработанным руководством. Например, в Мельбурне это «Стратегия городского развития», а в Париже — «Стратегический план перемещений». Да и дворы могут выглядеть достойно, если их обустройство подчиняется не личным вкусам тех, кто облагораживает территорию, а заранее определенным правилам. Можно выбрать грамотное озеленение вместо посадки однолетних растений; мостить тротуары, а не оставлять открытый грунт. И никакой дешевой уличной мебели, которую нужно ежегодно ремонтировать и подкрашивать. И хотя сторонний взгляд не замечает всех деталей и нюансов, сразу видно: на многих таких улицах и во дворах все сделано с умом.

Мы в AdMe.ru мечтаем о том, чтобы все, что вы увидите на этих снимках, вскоре появилось в каждом городе. И наша жизнь станет проще, комфортнее и безопаснее.

1. Подогрев тротуаров в Рейкьявике и Холланде позволяет им оставаться чистыми круглый год

2. Во дворах Лиона, чтобы машины не заезжали на газоны, устанавливают такие трубы. Намного аккуратнее заборов

3. Столики и стулья на пешеходной улице в Нью-Йорке. Здесь можно сесть и перекусить принесенными с собой бутербродами

4. В Финляндии остекление во всем доме должно быть одинаковым. Это бесшовные стеклянные панели, которые можно снимать на лето и устанавливать на зиму

5. Семья из Челябинска за свой счет установила на спортивных площадках стенды со скакалками. Вопреки прогнозам скептиков, хотя небольшие потери и были, скакалки не растащили

6. Велопарковка со встроенной скамейкой в Нью-Йорке

7. Удобная собачья площадка с поилкой, скамейками и ограждением, Нью-Йорк

8. Капсулы для бездомных, где они могут переночевать. Утром социальные работники города Ульма приедут, чтобы предложить помощь и место в общежитии

9. Для машин — мостовая, для велосипедов — гладкие плиты. Нью-Йорк

10. Объездная дорожка в Вашингтоне, по которой велосипедист может проехать, если на остановке стоит автобус

11. Вместо заборов, которые портят вид, в Лионе ставят лаконичные столбики

12. Слева — типичный подъезд у нас. Справа — пример того, как подъезды оформляют за границей: простая деревянная дверь сочетается с фасадом дома

13. Сверху — типичный двор у нас, снизу — обычный двор в Финляндии

14. Если красить городские столбы краской с песком, к ним невозможно будет приклеить бумажные объявления. Россия

15. Якутск, минус 47. Автобусы украсили светодиодными лентами, и теперь их видно издалека

16. Лондонские остановки развернуты задней стенкой к проезжей части, а на сиденья нельзя прилечь

17. Удобные и прочные шезлонги для отдыха у воды, ВДНХ, Москва

18. Обычная лестница в Буне, превращенная в арт-объект

19. Глухая стена здания как живописный холст, Филадельфия

Бонус: на строительство центральной библиотеки Oodi в Хельсинки потратили € 98 млн. Она входит в список 100 самых интересных мест мира, ее посещение бесплатно

В огромном здании, построенном из стекла, стали и дерева, — 3 этажа с панорамными окнами. Кроме книг и журналов в Oodi есть кинотеатр, залы для лекций и мероприятий, комнаты для учебы и работы и студии звукозаписи. В библиотеке можно воспользоваться 3D-принтером, швейной машинкой, аппаратом для лазерной резки и множеством других технических приспособлений. Есть также и ресторан, но можно приходить и со своей едой. За исключением аренды залов услуги здесь бесплатны.