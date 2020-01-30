19 примеров блестящего городского дизайна, авторам которых хочется пожать руку

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Если вы когда-либо пытались затащить велосипед вверх по лестнице, то вы наверняка оцените классную конвейерную ленту, предназначенную специально для таких затруднительных ситуаций. А если вам опостылели одни и те же скучные улицы и здания, стоит заглянуть в места, которые преобразили грамотные урбанисты.

Мы в AdMe.ru нашли несколько примеров творческого дизайна, который вам непременно захочется увидеть и в своем городе.

1. На некоторых станциях метро есть специальные подъемники для велосипедов

2. Важное напоминание

«Отдохни от солнца».

3. Эти алюминиевые крепежи превращают столбы в уличную мебель

4. Знак в виде карты с обозначением улиц и номеров домов

5. «Эти маты положили в помощь тем, кто пробирается к пляжу через песок»

6. Инновационный способ защиты пешеходов

7. Вертикальная парковка для велосипедов

8. «Скамейка и стол в парке, доступные для людей в креслах-колясках»

9. Сады между этажами здания

10. Разворачивающийся мост

11. Плитки тротуара, которые вырабатывают электричество, если по ним пройтись

12. Сиденье в пляжном душе для детей и пожилых людей

13. Творческий подход даже к счетчикам

14. Светящаяся в темноте велодорожка

15. «В моем городе есть парковка для велосипедов прямо посреди велосипедной дорожки»

16. Если вы пожилой или человек с ограниченными возможностями, вам выдается карточка, которая позволяет пересекать дорогу за более длительное время (Сингапур)

17. Невидимый спрей, который проступает, только когда идет дождь

18. На этой кнопке светофора есть план дороги для слепых людей

19. А этот крутой дизайн делает обычные вещи гораздо более веселыми