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19 преображений от албанского визажиста, который круче, чем фотошоп и фильтры, вместе взятые

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Работами албанского визажиста Арбера Бытыки (Arber Bytyqi) восхищается едва ли не весь мир. Он превращает и без того привлекательных женщин в настоящих див, и это все без фотошопа и фильтров. Его главными клиентками являются невесты.

Мы в AdMe.ru следим за новыми работами Арбера, и вот 19 девушек, которых он преобразил за последнее время.

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  • Мне нравится красная подводка на слизистой глаз. Надо тоже попробовать! © saminah_model / Instagram

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«Обожаю превращать женщин в настоящих див!»

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Какой макияж вы бы сделали на свою свадьбу?

Фото на превью arber_bytyqi_mua / Instagram
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