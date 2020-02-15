19 нарядов с подиума, которые на знаменитостях выглядят совсем не так, как на моделях

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Знаменитости нередко выбирают для своих выходов наряды, представленные на показах именитых домов моды. Кто-то из звезд повторяет подиумный образ практически один в один, но все равно выглядит иначе за счет особенностей фигуры и индивидуальности. А для кого-то дизайнеры видоизменяют костюм, который демонстрировался на модном дефиле. Например, для Мишель Уильямс было сшито на заказ платье, отправной точкой для создания которого послужил топ с показа Louis Vuitton. Но хорошо ли наряды с подиума сидят на звездах?

AdMe.ru решил сравнить 19 образов знаменитостей, созданных на основе подиумных нарядов. И еще раз убедился в правоте слов Ива Сен-Лорана, считавшего, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.

19. Показ Valentino и Джулианна Мур

Актриса умеет эффектно подать самые дерзкие наряды с показов высокой моды. И блестящее зеленое платье не было исключением. А небесно-голубые серьги с темными кистями стали интересным акцентом в образе.

18. Показ Givenchy и Руни Мара

Руни дополнила образ необычным украшением для волос и была похожа в черном полупрозрачном платье из кружева на фарфоровую статуэтку.

17. Показ Dior и Шарлиз Терон

В отличие от образа на подиуме актриса выбрала не сандалии без каблука, а изящные босоножки на высокой шпильке. Это придало золотому наряду еще больше торжественности.

16. Показ Dior и Натали Портман

Платье Dior Couture с черно-золотой вышивкой, в отличие от представленного на подиуме, было надето актрисой на плотное черное боди. На плечи Портман набросила кейп с вышитыми на нем именами женщин-режиссеров, которые не получили номинации на «Оскар». Такой вот образ-высказывание.

15. Показ Ralph & Russo и Пенелопа Крус

Надо признать, что кутюрное платье, лиф которого выполнен из полупрозрачной сетки, расшитой фантазийными цветами, смотрится на испанской актрисе просто потрясающе. И подчеркивает ее женственные формы.

14. Показ Prabal Gurung и Иман

В этом «модном батле» участвуют 2 модели из разных поколений. Звезда подиума 70–80-х годов Иман дополнила платье изящными босоножками на шпильке, акцентным ожерельем и крупными (но недлинными) серьгами. Как вы думаете, на ком из двух дам наряд смотрится более выигрышно?

13. Показ Ralph Lauren и Оливия Уайлд

Красное блестящее вечернее платье такого покроя требует идеальной фигуры. Именно поэтому оно одинаково хорошо сидит и на модели Белле Хадид, которая продемонстрировала его на подиуме, и на актрисе Оливии Уайлд.

12. Показ Versace и Роузи Хантингтон-Уайтли

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли для выхода в свет дополнила платье-жакет от Versace брюками в тон. Получился стильный костюм с акцентом на зоне декольте.

11. Показ Valentino и Мерил Стрип

Образ актрисы отличается от подиумного: она отказалась от микросумочки через плечо и заменила черный клатч на белый.

10. Показ Marchesa и Хайди Клум

Летящее многослойное платье смотрится одинаково прекрасно и на подиуме, и на красной ковровой дорожке. И надо признать, что Хайди Клум очень к лицу образ феи.

9. Показ Chanel и Блейк Лайвли

Комбинезон в гусиную лапку выглядит на актрисе иначе, чем на манекенщице. И, надо признать, более выигрышно. Лайвли акцентировала внимание на зоне декольте, а талию подчеркнула поясом из цепей.

8. Показ Gucci и Рианна

Наряд смотрится одинаково эпатажно и на модели, и на певице. Но все-таки хорошо, что Рианна решила не надевать этот своеобразный головной убор.

7. Показ Ulyana Sergeenko и Зои Салдана

Эффектное платье от российского дизайнера настолько самодостаточно, что не требует каких-либо аксессуаров. Поэтому актриса Зои Салдана просто дополнила свой образ лаконичными босоножками.

6. Показ Versace и Леди Гага

Леди Гага практически один в один повторила подиумный образ. И на наш взгляд, этот наряд в стиле спорт-шик смотрится одинаково эффектно и на модели, и на певице.

5. Показ Louis Vuitton и Мишель Уильямс

Платье для Мишель Уильямс было создано брендом Louis Vuitton по специальному заказу. На его изготовление ушло 156 часов. Ну а источником вдохновения послужил топ из коллекции весна-лето — 2020.

4. Показ Valentino и Кристен Уиг

Стилисты оценили образ актрисы Кристен Уиг на церемонии вручения «Оскара» в 2020 году как спорный и не самый удачный. Хорошо еще, что она не стала надевать такие же серьги, как у модели на показе.

3. Показ Armani и Наоми Уоттс

Блестящее платье, подчеркивающее очертания фигуры, — это настоящая голливудская классика. И надо признать, что Наоми Уоттс просто безупречна в этом наряде, который идеально дополнили золотые локоны и алая помада.

2. Показ Valentino и Джулианна Мур

Роскошное платье от Valentino не требует аксессуаров, и надо признать, что оно очень классно сидит на актрисе.

1. Показ Givenchy и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли решила не подчеркивать область шеи массивным ожерельем, как это было сделано на показе. В остальном подиумный образ повторен один в один. Мы находим, что актрисе очень идет этот эффектный топ разных оттенков сиреневого. А вы как думаете?

Бонус: Марго Робби на церемонии вручения «Оскара» в 2020 году в винтажном платье из коллекции Chanel 1994 года

Актриса и ее стилист задолго до церемонии решили, что на красную ковровую дорожку Робби выйдет в винтажном платье. Выбор пал на коллекцию Chanel 1994 года. Платье на Марго очень похоже на то, которое демонстрировала на подиуме Клаудия Шиффер. Но это другой наряд, в свое время он был сшит по специальному заказу для клиента. При этом основные элементы дизайнерского решения узнаваемы: украшенные бантами рукава, которые будто бы существуют сами по себе, брошь с круглым лазуритом на бюстье и глубокий синий цвет.