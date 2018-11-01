19 изобретений кулинаров, где сочетаются креатив и капелька безумия

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Какое блюдо вы выберете: вкусное или красивое и вкусное? Эстетика в еде всегда важна, поэтому кулинары всего мира продолжают совершенствовать свое мастерство и удивлять нас. Иногда «красивые» продукты появляются, чтобы решить конкретную задачу. Так, например, обычный рис скрестили с бататом и получили «золотой» рис для импорта в некоторые страны Африки, где население страдает от недостатка витамина А. Но чаще такая еда — это выражение художественной мысли или маркетинговый ход.

AdMe.ru собрал самые интересные лакомства, которыми хочется сначала полюбоваться, а потом уже съесть.

1. Прозрачный кофе

Прозрачный кофе изобрели в Словакии. Братья Адам и Дэвид Нади решили, что идеальный кофе не красит зубы и не пачкает одежду, поэтому и придумали этот напиток, рецепт которого держится в секрете.

2. Чесночное мороженое

Чесночное мороженое впервые появилось в Калифорнии: его сделали традиционным блюдом на Фестивале чеснока в городке Санта-Круз.

3. Геометрический десерт

Один из примеров креатива от талантливого украинского кондитера Динары Касько, которая специализируется именно на таких геометрически выверенных десертах.

4. Светящиеся пончики

Эти пончики придумали в сиднейском кафе, и светится в ультрафиолете на них только глазурь. Она не просто красивая, но еще и витаминизированная: в ее составе есть рибофлавин и витамин В2.

5. Торт-капля

Этот популярный в Японии десерт делается на основе агар-агара и чистой альпийской воды. Для вкуса добавляются соевая мука и кленовый сироп. Десерт считается не только вкусным, но и очень легким.

6. Синее вино

Такое вино — натуральный продукт, поскольку при его изготовлении используются только природные красители. Либо белое вино пропускается через кожицу ягод красного винограда, в результате чего получается необычная окраска.

7. Кленовые листья в кляре

Это японское лакомство особенно популярно осенью. Кленовые листья высушивают или маринуют, а затем обжаривают в сладком тесте с большим количеством растительного масла.

8. Десерт-иллюзия

Это вовсе не яичница с гренками, а панакота с манго и лимонным бисквитом. Кондитер называет себя «продуктовым иллюзионистом», и действительно, в этом точно есть что-то от волшебства.

9. Японское мороженое

Кто сказал, что шарики мороженого должны быть скучными? Японские кондитеры так не считают и с удовольствием украшают свои десерты для детей и взрослых.

10. Растущий сэндвич со съедобной почвой

Голландский фуд-дизайнер придумывает экологически чистые и необычные блюда, и одно из них — сэндвич, который может расти. Внутри у 3D-бутерброда — грибы, которые можно есть сырыми, и съедобная земля.

11. Пирожное «Губка для мытья посуды»

Одно из самых необычных творений кондитера-иллюзиониста Бена Черчилля. Те, кто отважится попробовать, смогут насладиться поистине вкусным десертом.

12. Конфеты, напечатанные на 3D-принтере

Конечно, 3D-принтером уже никого не удивишь, однако сладости потрясающих форм, которые производят с его помощью, просто невозможно сделать вручную.

13. Леденец в реалистичной японской технике амэдзаику

Амэдзаику — это древнее японское искусство создания леденцов, которое возродил мастер-кондитер Синри Тэдзука. Состав леденцов прост: сахар, крахмал и органический краситель. Все дело тут в сложной технике изготовления.

14. Анимированные конфеты: изображение птицы меняется с каждым укусом

Десерт под названием Fly Me to the Moon изготовлен таким образом, чтобы каждый раз, когда откусываешь кусочек, создавалось ощущение, будто птица летит к луне.

15. Кузнечик в шоколаде

Лакомство из Таиланда для смелых: сушеного кузнечика может купить в интернете любой желающий. Кроме кузнечиков, можно выбрать и других насекомых в белом или молочном шоколаде.

16. Чипсы со вкусом борща

Эти чипсы придуманы специально для тех, кто соскучился по любимому вкусу, живя в эмиграции, ведь они продаются в основном на территории Китая и США.

17. Разноцветная кукуруза

Выведенный при помощи скрещивания нескольких сортов вид кукурузы является не только декоративным. Такая кукуруза обладает всеми полезными свойствами и имеет нежный и насыщеный вкус.

18. Томатное мороженое

Знание того, что помидор — это ягода, вдохновило создателей на производство такого мороженого. Что ж, можно сказать, что оно — ягодное.

19. Сладкие черные помидоры

Еще одна необычная ягода была выведена селекционерами в качестве средства борьбы с раком. Томаты с генами цветка львиный зев содержат антоцианины — элементы, которые снимают воспалительные процессы в организме. Эти элементы есть во фруктах и ягодах, окрашенных в фиолетовый цвет, а вот в томатах появились впервые.

А что пробудило любопытство и аппетит у вас?