19 крутых находок с барахолок и распродаж, которые можно сравнить с выигрышем в лотерею

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Каждому из нас знакомо чувство, когда влюбляешься в какую-то вещь в магазине с первого взгляда и просто не можешь уйти, не купив ее. А если уж и сэкономить удается, то это праздник какой-то. Винтажное зеркало или крышка для торта из радужного стекла, случайно найденные в темном уголке комиссионного магазина или на распродаже, кому-то могут принести неподдельную радость и чувство «вот оно, то самое».

Мы в AdMe.ru считаем удачный шопинг гарантированным способом улучшить настроение. Вот вам свежая подборка «улова» от пользователей сети, которая сподвигнет вас выйти на охоту за крутыми штуками. А в конце статьи вас ждет бонус — интерьер, созданный исключительно из удачных находок на распродажах.

1. «Нашла объявление о продаже этого зеркала. Мы с мужем ехали 4 часа, чтобы купить его»

2. «Обнаружила эти чудесные крышку и подставку для торта на распродаже и буквально вцепилась в них с визгом»

3. «Я увидела их в объявлении соседа, который собрался переезжать. Достались мне бесплатно»

4. «Нашла суперсумку!»

Хотела бы я быть достаточно классной, чтобы носить такое. © denaethetorgy / Reddit

5. «Собрал их на блошиных рынках и распродажах и покрасил»

6. «Нашла этих малышей в комиссионном магазине в Японии»

7. «Увидела это сокровище стоящим на обочине и сразу же купила»

8. «Наконец у моего кота есть диванчик!»

9. «Недорого заполучил вот такую винтажную лампу. Я влюблен»

10. «Нашла по объявлению этот кофейный столик. Он потрясающий!»

11. «Нашел его на гаражной распродаже»

12. «Обожаю витражи. Эта сувенирная „Южная роза“ из Нотр-Дама досталась мне за сущие копейки!»

13. «Купила вот такой чудесный столик по объявлению»

14. «Нашла эти резиновые сапоги на каблуках с орнаментом в местном секонд-хенде. Именно то, что мне было нужно!»

15. «Вот такую поздравительную „открытку“ с пляжными шлепанцами я отыскала в комиссионном магазине»

16. Вы только взгляните на этот воротничок!

17. «Эта лампа в стиле Тиффани досталась мне бесплатно, так как была сломана, но я починила ее за 10 минут»

18. «2 недели ждала, пока комиссионный магазин снизит на него цену, и молилась, чтобы никто не купил его»

19. Эти стулья с распродажи превращают сидящих на них в ангелов

Бонус: «Обожаю предметы из 70-х. Все это я собирала на распродажах годами»