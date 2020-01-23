19 крутых дизайнерских вещей, которыми хочется завладеть сразу, как только увидишь
Глядя на вещи из нашей статьи, не знаешь, что больше хочется приобрести: экокрышку на ножках, позволяющую извлечь из бутылки кетчуп до последней капельки; или терку-медведя; или настольную лампу, которая одновременно и плоская, и объемная. Ну а потом решаешь не мелочиться и брать сразу все.
AdMe.ru собрал вместе крутые штуки, которым даже наша внутренняя жаба скажет «да».
1. Крышки с ножками: позволяют хранить бутылки вверх дном и использовать содержимое до последней капли
2. Устройство для мгновенной нарезки лука
3. Персональный штамп с семейным портретом на основе вашей фотографии
4. Терка в виде медведя
5. 2 в 1: часы и таймер, который заводится одним движением руки
6. Серьги каффы
7. Гигантское покрывало для всей семьи, с которым можно поехать на природу или устроить домашний киносеанс
8. Плоская настольная лампа с 3D-эффектом
9. Скалки с орнаментом
10. Умная мебель 5 в 1
11. Вазы для желудей и косточек авокадо
12. «Подтаявшие» кружки
13. Конструктор, из которого дети сами создают мебель
14. Стол с водопадом
15. А это стол, который распускается как цветок
16. Радужная бомбочка для ванны
17. Обувь, меняющая цвет на солнце
18. Шлейка для собаки: без застежек, надевается за пару секунд
19. 2 в 1: чехол для iPhone и зарядка для беспроводных наушников
Бонус: кружка, которая нужна сейчас нам всем
А у вас есть вещи, в которые вы влюбились с первого взгляда?
Фото на превью OTOTO / Amazon