19 крутых дизайнерских вещей, которыми хочется завладеть сразу, как только увидишь

77 7 70 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Глядя на вещи из нашей статьи, не знаешь, что больше хочется приобрести: экокрышку на ножках, позволяющую извлечь из бутылки кетчуп до последней капельки; или терку-медведя; или настольную лампу, которая одновременно и плоская, и объемная. Ну а потом решаешь не мелочиться и брать сразу все.

AdMe.ru собрал вместе крутые штуки, которым даже наша внутренняя жаба скажет «да».

1. Крышки с ножками: позволяют хранить бутылки вверх дном и использовать содержимое до последней капли

2. Устройство для мгновенной нарезки лука

3. Персональный штамп с семейным портретом на основе вашей фотографии

4. Терка в виде медведя

5. 2 в 1: часы и таймер, который заводится одним движением руки

6. Серьги каффы

7. Гигантское покрывало для всей семьи, с которым можно поехать на природу или устроить домашний киносеанс

8. Плоская настольная лампа с 3D-эффектом

9. Скалки с орнаментом

10. Умная мебель 5 в 1

11. Вазы для желудей и косточек авокадо

12. «Подтаявшие» кружки

13. Конструктор, из которого дети сами создают мебель

14. Стол с водопадом

15. А это стол, который распускается как цветок

16. Радужная бомбочка для ванны

17. Обувь, меняющая цвет на солнце

18. Шлейка для собаки: без застежек, надевается за пару секунд

19. 2 в 1: чехол для iPhone и зарядка для беспроводных наушников

Бонус: кружка, которая нужна сейчас нам всем

А у вас есть вещи, в которые вы влюбились с первого взгляда?