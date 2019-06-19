19 крутых аксессуаров, которые можно купить меньше чем за $ 10

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Если душа просит чего-то эдакого, но бюджет ограничен, сайт eBay приходит на помощь. Тут можно найти самые разные классные аксессуары, такие как наушники на магните, браслет на ногу и даже массажер для мытья головы (все это вы найдете в нашей статье), ну а цены приятно удивят.

Мы в AdMe.ru уже приобрели несколько вариантов, чему несказанно рады.

Оригинальные очки

Купить можно здесь

Плетеные сумочки

Купить можно здесь

Повязка-бандана

Купить можно здесь

Светящийся венок

Купить можно здесь

Дорожный набор для косметики

Купить можно здесь

Накладная клавиатура

Купить можно здесь

Надувной подстаканник

Купить можно здесь

Универсальная подушка

Купить можно здесь

Браслет на ногу

Купить можно здесь

Наушники на магните

Купить можно здесь

Массажер для лица

Купить можно здесь

Щетка для мытья волос

Купить можно здесь

Водостойкая переводная татуировка

Купить можно здесь

Маска-скраб для ног

Купить можно здесь

Значки-броши

Купить можно здесь

Легкая куртка

Купить можно здесь

Игрушка-антистресс

Купить можно здесь и здесь

Надувная подушка для ванны

Купить можно здесь

Бомбочки для ванн ручной работы

Купить можно здесь

А что вам понравилось больше всего?

Фото на превью ebay

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