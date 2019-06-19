19 крутых аксессуаров, которые можно купить меньше чем за $ 10
Если душа просит чего-то эдакого, но бюджет ограничен, сайт eBay приходит на помощь. Тут можно найти самые разные классные аксессуары, такие как наушники на магните, браслет на ногу и даже массажер для мытья головы (все это вы найдете в нашей статье), ну а цены приятно удивят.
Мы в AdMe.ru уже приобрели несколько вариантов, чему несказанно рады.
Оригинальные очки
Плетеные сумочки
Повязка-бандана
Светящийся венок
Дорожный набор для косметики
Накладная клавиатура
Надувной подстаканник
Универсальная подушка
Браслет на ногу
Наушники на магните
Массажер для лица
Щетка для мытья волос
Водостойкая переводная татуировка
Маска-скраб для ног
Значки-броши
Легкая куртка
Игрушка-антистресс
Надувная подушка для ванны
Бомбочки для ванн ручной работы
А что вам понравилось больше всего?
Фото на превью ebay