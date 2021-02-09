19 компаний, которые угадали самые сокровенные желания своих клиентов
Искренняя любовь компаний к своим клиентам часто проявляется в мелочах. Стараясь сделать использование товаров или услуг максимально удобным и приятным, фирмы дарят клиентам небольшие, но очень полезные подарки, скрывают в своих изделиях приятные сюрпризы или просто оформляют все так, что это заслуживает отдельного «вау».
Мы в AdMe.ru не могли не порадоваться за 19 героев нашей подборки, которые столкнулись с примером искренней любви компаний к покупателям или посетителям.
Книжный магазин подкладывает листок бумаги под этикетку, чтобы на обложке не оставались следы клея
Книжка, которая учит детей завязывать шнурки, сама выглядит как ботинок
«Нашел в заведении раковину 3 в 1»
«Попробуйте, вам понравится! Поднесите руки к задней части раковины в центре. Вы получите мыло, теплую воду, а затем нагретый воздух. Никаких прикосновений, никакой грязи».
Кусты перед стоматологической клиникой подстригают в виде коренных зубов
«Мой новый кухонный нож пришел с 2 бесплатными пластырями»
«А к моему ножику для строгания приложили целых 3 пластыря»
На парковке велосипедов сделали крыши, чтобы седла не намокали
«В изнанку моей рубашки вшита тряпочка для протирания очков»
«А на моей новой рубашке есть мотивирующий совет»
«То, как вы проводите дни, — это то, как вы проводите жизнь».
«Мне нужен этот мини-холодильник»
«Моя шторка для душа с периодической таблицей включает в себя элемент неожиданности»
«Сюрприз».
«В моем пазле с изображением национального парка притаился эвок»
«Бирку моей новой сковородки можно посадить — и вырастет тимьян»
«Посади меня! Тимьян». «Эта надпись сделана на эко-френдли-бумаге, которую можно посадить. Порвите ее, поместите в землю, поливайте и поставьте на солнце, и она прорастет».
«Я купил новую машину, а документы на нее мне выдали на USB-накопителе в виде ключа»
На пакете попкорна поместили вот такое примечание, чтобы не вводить покупателей в заблуждение
«Очевидно, этот попкорн увеличили, чтобы продемонстрировать его текстуру».
У этой кружки с Коржиком есть отделение для печенья
«Душ в нашем отеле стилизован под бассейн»
«Не нырять». «Глубина 2,5 фута».
«У меня на работе поставили ручки с медным покрытием для борьбы с микробами»
«Чудо чудное, диво дивное! В электричках появились USB-зарядки»
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