19 компаний, которые угадали самые сокровенные желания своих клиентов

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Искренняя любовь компаний к своим клиентам часто проявляется в мелочах. Стараясь сделать использование товаров или услуг максимально удобным и приятным, фирмы дарят клиентам небольшие, но очень полезные подарки, скрывают в своих изделиях приятные сюрпризы или просто оформляют все так, что это заслуживает отдельного «вау».

Мы в AdMe.ru не могли не порадоваться за 19 героев нашей подборки, которые столкнулись с примером искренней любви компаний к покупателям или посетителям.

Книжный магазин подкладывает листок бумаги под этикетку, чтобы на обложке не оставались следы клея

Книжка, которая учит детей завязывать шнурки, сама выглядит как ботинок

«Нашел в заведении раковину 3 в 1»

«Попробуйте, вам понравится! Поднесите руки к задней части раковины в центре. Вы получите мыло, теплую воду, а затем нагретый воздух. Никаких прикосновений, никакой грязи».

Кусты перед стоматологической клиникой подстригают в виде коренных зубов

«Мой новый кухонный нож пришел с 2 бесплатными пластырями»

«А к моему ножику для строгания приложили целых 3 пластыря»

На парковке велосипедов сделали крыши, чтобы седла не намокали

«В изнанку моей рубашки вшита тряпочка для протирания очков»

«А на моей новой рубашке есть мотивирующий совет»

«То, как вы проводите дни, — это то, как вы проводите жизнь».

«Мне нужен этот мини-холодильник»

«Моя шторка для душа с периодической таблицей включает в себя элемент неожиданности»

«Сюрприз».

«В моем пазле с изображением национального парка притаился эвок»

«Бирку моей новой сковородки можно посадить — и вырастет тимьян»

«Посади меня! Тимьян». «Эта надпись сделана на эко-френдли-бумаге, которую можно посадить. Порвите ее, поместите в землю, поливайте и поставьте на солнце, и она прорастет».

«Я купил новую машину, а документы на нее мне выдали на USB-накопителе в виде ключа»

На пакете попкорна поместили вот такое примечание, чтобы не вводить покупателей в заблуждение

«Очевидно, этот попкорн увеличили, чтобы продемонстрировать его текстуру».

У этой кружки с Коржиком есть отделение для печенья

«Душ в нашем отеле стилизован под бассейн»

«Не нырять». «Глубина 2,5 фута».

«У меня на работе поставили ручки с медным покрытием для борьбы с микробами»

«Чудо чудное, диво дивное! В электричках появились USB-зарядки»

Делайте ставки, через сколько времени их начнут залеплять жвачкой. © sinn3r / Pikabu