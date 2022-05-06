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19 человек показали, как они подготовили свои балконы и дворики к летнему сезону

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Летние дни особенно хочется проводить на свежем воздухе. Кто-то любит посидеть на балконе в мягком кресле с чашкой чая, кому-то по душе провести вечер с друзьями за разговорами на внутреннем дворике своего дома, а другим нравится работать с ноутбуком на открытой террасе. Иногда кажется, что такое удовольствие доступно только обладателям частных домов. Но на самом деле уютное местечко можно соорудить даже на крошечном балконе.

Мы в AdMe.ru тоже любим проводить время вне помещения, но чувствовать себя по-домашнему. Поэтому решили посмотреть идеи для такого времяпрепровождения.

Если нет собственного балкона, можно сделать маленькое патио на общей территории. И соседи в восторге

  • Именно так я представляю себе квартиру своей мечты. Ну какую же красоту вы создали. © unknown author / Reddit

«И вот это наша коллега слишком долго скрывала от нас»

«Мне сказали, что фото моего балкона точно приведет всех в восторг»

Задний дворик в городских джунглях

«Вид патио до и после того, как я убрал территорию»

От пустыря до максимально атмосферного патио

«Наконец-то закончил обустройство балкона»

  • У меня от мысли о том, чтобы оказаться на этом табурете на балконе, буквально потеют ладони. © mjrs / Reddit
  • Ну а я просто молча завидую. © _straightedge_ / Reddit

В городских условиях можно создать оазис своими руками

  • Без шуток, я думал, что на самом деле это просто демонстрационная комната в мебельном магазине. © ***incaillou / Reddit

«Накопил денег и обустроил внутренний дворик, о котором всегда мечтал»

«Сделал себе вот такой домашний офис на балконе»

«Задний дворик в доме моего дедушки. Здесь я провожу много часов каждое лето»

«Мое уютное местечко»

«Эту шторку я люблю больше всего, потому что она обеспечивает достаточную тень, когда солнце попадает на балкон, но не слишком сильную. Обожаю легкие солнечные лучи».

В саду за домом вам всегда будут рады

  • Лучшее, что я видел. Можно я буду одной из ваших уток, пожалуйста? Я был бы там очень счастлив. © sandboxlollipop / Reddit

«Решил немного переделать патио, и вот что вышло»

«Отреставрировала старый домик ко 2-му дню рождения наших близнецов. Их „уютный коттедж“, безусловно, сейчас лучшая часть нашего крошечного заднего двора»

«Мое любимое место для чтения книг»

«Моя жена отремонтировала наш балкон, который мы раньше вообще не использовали. Теперь он выглядит так»

«Уютный летний балкон... в комплекте с домашним кроликом!»

  • Я всегда представляю свою жизнь на таких вот фото. Здесь я бы наслаждался вечерней чашкой кофе, вдыхая летний ночной воздух, следя за тем, чтобы мой питомец не убежал. © owl*** / Reddit

«Сделал на балконе домики для моих кошки и собаки»

Поделитесь фото ваших балконов или внутренних двориков! Может быть, кто-то вдохновится этими идеями.

Фото на превью kykylele / Reddit
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AdMe/Дизайн/19 человек показали, как они подготовили свои балконы и дворики к летнему сезону
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