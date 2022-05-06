19 человек показали, как они подготовили свои балконы и дворики к летнему сезону
Летние дни особенно хочется проводить на свежем воздухе. Кто-то любит посидеть на балконе в мягком кресле с чашкой чая, кому-то по душе провести вечер с друзьями за разговорами на внутреннем дворике своего дома, а другим нравится работать с ноутбуком на открытой террасе. Иногда кажется, что такое удовольствие доступно только обладателям частных домов. Но на самом деле уютное местечко можно соорудить даже на крошечном балконе.
Мы в AdMe.ru тоже любим проводить время вне помещения, но чувствовать себя по-домашнему. Поэтому решили посмотреть идеи для такого времяпрепровождения.
Если нет собственного балкона, можно сделать маленькое патио на общей территории. И соседи в восторге
- Именно так я представляю себе квартиру своей мечты. Ну какую же красоту вы создали. © unknown author / Reddit
«И вот это наша коллега слишком долго скрывала от нас»
- Да это же просто мечта. © notkhaldrogo / Reddit
«Мне сказали, что фото моего балкона точно приведет всех в восторг»
Задний дворик в городских джунглях
«Вид патио до и после того, как я убрал территорию»
От пустыря до максимально атмосферного патио
«Наконец-то закончил обустройство балкона»
- У меня от мысли о том, чтобы оказаться на этом табурете на балконе, буквально потеют ладони. © mjrs / Reddit
- Ну а я просто молча завидую. © _straightedge_ / Reddit
В городских условиях можно создать оазис своими руками
- Без шуток, я думал, что на самом деле это просто демонстрационная комната в мебельном магазине. © ***incaillou / Reddit
«Накопил денег и обустроил внутренний дворик, о котором всегда мечтал»
«Сделал себе вот такой домашний офис на балконе»
«Задний дворик в доме моего дедушки. Здесь я провожу много часов каждое лето»
«Мое уютное местечко»
«Эту шторку я люблю больше всего, потому что она обеспечивает достаточную тень, когда солнце попадает на балкон, но не слишком сильную. Обожаю легкие солнечные лучи».
В саду за домом вам всегда будут рады
- Лучшее, что я видел. Можно я буду одной из ваших уток, пожалуйста? Я был бы там очень счастлив. © sandboxlollipop / Reddit
«Решил немного переделать патио, и вот что вышло»
«Отреставрировала старый домик ко 2-му дню рождения наших близнецов. Их „уютный коттедж“, безусловно, сейчас лучшая часть нашего крошечного заднего двора»
- Да вы просто фантастическая мама. © Stierhere / Reddit
«Мое любимое место для чтения книг»
- Да это должно быть любимым местом вообще для всего! © henry_reed / Reddit
«Моя жена отремонтировала наш балкон, который мы раньше вообще не использовали. Теперь он выглядит так»
«Уютный летний балкон... в комплекте с домашним кроликом!»
- Я всегда представляю свою жизнь на таких вот фото. Здесь я бы наслаждался вечерней чашкой кофе, вдыхая летний ночной воздух, следя за тем, чтобы мой питомец не убежал. © owl*** / Reddit
«Сделал на балконе домики для моих кошки и собаки»
Поделитесь фото ваших балконов или внутренних двориков! Может быть, кто-то вдохновится этими идеями.