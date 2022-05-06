19 человек показали, как они подготовили свои балконы и дворики к летнему сезону

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Летние дни особенно хочется проводить на свежем воздухе. Кто-то любит посидеть на балконе в мягком кресле с чашкой чая, кому-то по душе провести вечер с друзьями за разговорами на внутреннем дворике своего дома, а другим нравится работать с ноутбуком на открытой террасе. Иногда кажется, что такое удовольствие доступно только обладателям частных домов. Но на самом деле уютное местечко можно соорудить даже на крошечном балконе.

Мы в AdMe.ru тоже любим проводить время вне помещения, но чувствовать себя по-домашнему. Поэтому решили посмотреть идеи для такого времяпрепровождения.

Если нет собственного балкона, можно сделать маленькое патио на общей территории. И соседи в восторге

Именно так я представляю себе квартиру своей мечты. Ну какую же красоту вы создали. © unknown author / Reddit

«И вот это наша коллега слишком долго скрывала от нас»

Да это же просто мечта. © notkhaldrogo / Reddit

«Мне сказали, что фото моего балкона точно приведет всех в восторг»

Задний дворик в городских джунглях

«Вид патио до и после того, как я убрал территорию»

От пустыря до максимально атмосферного патио

«Наконец-то закончил обустройство балкона»

У меня от мысли о том, чтобы оказаться на этом табурете на балконе, буквально потеют ладони. © mjrs / Reddit

Ну а я просто молча завидую. © _straightedge_ / Reddit

В городских условиях можно создать оазис своими руками

Без шуток, я думал, что на самом деле это просто демонстрационная комната в мебельном магазине. © ***incaillou / Reddit

«Накопил денег и обустроил внутренний дворик, о котором всегда мечтал»

«Сделал себе вот такой домашний офис на балконе»

«Задний дворик в доме моего дедушки. Здесь я провожу много часов каждое лето»

«Мое уютное местечко»

«Эту шторку я люблю больше всего, потому что она обеспечивает достаточную тень, когда солнце попадает на балкон, но не слишком сильную. Обожаю легкие солнечные лучи».

В саду за домом вам всегда будут рады

Лучшее, что я видел. Можно я буду одной из ваших уток, пожалуйста? Я был бы там очень счастлив. © sandboxlollipop / Reddit

«Решил немного переделать патио, и вот что вышло»

«Отреставрировала старый домик ко 2-му дню рождения наших близнецов. Их „уютный коттедж“, безусловно, сейчас лучшая часть нашего крошечного заднего двора»

Да вы просто фантастическая мама. © Stierhere / Reddit

«Мое любимое место для чтения книг»

Да это должно быть любимым местом вообще для всего! © henry_reed / Reddit

«Моя жена отремонтировала наш балкон, который мы раньше вообще не использовали. Теперь он выглядит так»

«Уютный летний балкон... в комплекте с домашним кроликом!»

Я всегда представляю свою жизнь на таких вот фото. Здесь я бы наслаждался вечерней чашкой кофе, вдыхая летний ночной воздух, следя за тем, чтобы мой питомец не убежал. © owl*** / Reddit

«Сделал на балконе домики для моих кошки и собаки»