19 дизайнерских задумок, воплощенных в жизнь вопреки логике

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Благодаря безграничному креативу дизайнеров нас окружает множество странных вещей. Одни вызывают улыбку, другие — непонимание, что-то удивляет до глубины души, а что-то даже возмущает. AdMe.ru собрал для вас небольшую коллекцию забавных и вместе с тем очень странных дизайнерских идей. Ну а как к ним относиться, решайте сами.

1. Когда перед тобой снимают шляпу

2. Она просто хотела быть своей среди птиц

3. Вот это я понимаю, рациональный подход!

4. Если лень выпиливать ножки для стола

5. Этот пенал нельзя показывать голодным студентам

6. Согласитесь, что включать и выключать свет с помощью рычага гораздо интереснее

7. Когда без любимых эмодзи ничего не пишется

8. Шторка для тех, кто всегда на связи

9. А вот этот бокал я бы уже сейчас внесла в свой список новогодних подарков

10. Когда кажется, что все в вашей жизни перевернулось с ног на голову, но вам это нравится

11. Мозг отказывается верить в то, что эта сумка не нарисована

12. Просто лучший туалетный интерьер

13. Чайник для большой компании

14. Ребенок — радость для родителей!

15. Теперь понятно, как выглядят бананы в ушах

16. Динозавры в ушах тоже неплохо смотрятся

17. Вот оно, идеальное место для парковки велосипедов

18. Легким движением руки лысина превращается в роскошную шевелюру

19. Ну очень аппетитная подушка!