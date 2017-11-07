19 дизайнерских задумок, воплощенных в жизнь вопреки логике
Благодаря безграничному креативу дизайнеров нас окружает множество странных вещей. Одни вызывают улыбку, другие — непонимание, что-то удивляет до глубины души, а что-то даже возмущает.
AdMe.ru собрал для вас небольшую коллекцию забавных и вместе с тем очень странных дизайнерских идей. Ну а как к ним относиться, решайте сами.
1. Когда перед тобой снимают шляпу
2. Она просто хотела быть своей среди птиц
3. Вот это я понимаю, рациональный подход!
4. Если лень выпиливать ножки для стола
5. Этот пенал нельзя показывать голодным студентам
6. Согласитесь, что включать и выключать свет с помощью рычага гораздо интереснее
7. Когда без любимых эмодзи ничего не пишется
8. Шторка для тех, кто всегда на связи
9. А вот этот бокал я бы уже сейчас внесла в свой список новогодних подарков
10. Когда кажется, что все в вашей жизни перевернулось с ног на голову, но вам это нравится
11. Мозг отказывается верить в то, что эта сумка не нарисована
12. Просто лучший туалетный интерьер
13. Чайник для большой компании
14. Ребенок — радость для родителей!
15. Теперь понятно, как выглядят бананы в ушах
16. Динозавры в ушах тоже неплохо смотрятся
17. Вот оно, идеальное место для парковки велосипедов
18. Легким движением руки лысина превращается в роскошную шевелюру
19. Ну очень аппетитная подушка!
Фото на превью Ooks/pikabu, bennythomson/reddit