19 человек показали свои бытовые приборы с изюминкой

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Сложно представить нашу повседневную жизнь без больших и маленьких бытовых помощников. Бесшумные холодильники, роботы-пылесосы — казалось бы, такие привычные вещи. Но некоторые счастливчики оказались владельцами гаджетов с небольшими дополнениями, которые делают современную жизнь еще комфортнее.

Мы в AdMe.ru посмотрели на бытовые находки пользователей сети, которые теперь самим хочется иметь дома.

«В моей посудомоечной машине есть специальное место для палочек для еды»

Только для одной пары палочек? То есть твоя посудомоечная машина предполагает, что ты живешь один? © Chironilla / Reddit

«Дверца моего нового холодильника открывается в обе стороны»

Да как это вообще возможно? И где мне такой купить? © unknown author / Reddit

Этот чайник позволяет выбирать режим кипячения воды для определенных напитков

«У тостера в моем отеле есть функция „Еще чуть-чуть“»

А можно мне такую кнопку для всех остальных ситуаций в моей жизни? © Jaws1391 / Reddit

Мне вот в основном такая нужна в кровати. © a22e / Reddit

«У моего нового пылесоса есть фары»

И они намного полезнее, чем вы можете себе представить. © firewire87 / Reddit

«Посудомоечная машина моих родителей проецирует информацию, сколько времени ей еще осталось работать, на пол»

У этого тостера есть функция поджарки хлеба без глютена

Честно говоря, это умно. Безглютеновый хлеб поджаривается намного быстрее, чем обычный. © puffthecamel / Reddit

«В квартире, в которой я останавливался, холодильник и морозильник были встроены в мебельные ящики»

«Моя духовка показывает время начала готовки. Удобно, если вы вдруг забыли установить таймер»

«Вот полностью интегрированный и практически бесшумный холодильник моей сестры»

«В стиральной машине моей бабушки есть отдельный режим для удаления пятен от помидоров»

«У моего тостера стеклянная передняя панель, так что можно видеть, как поджаривается хлеб»

«Мой пылесос использует несколько инфракрасных светодиодов для навигации и выглядит как инопланетянин»

«В колледже моей дочери в кафетерии есть автоматическая мойка для рук»

«В моем тостере есть кнопка „Поднять“, которая дает возможность посмотреть, насколько хорошо приготовилась еда»

«В доме родителей моего жениха в стены встроена система пылеудаления с множеством специальных розеток по всему дому»

«В старом холодильнике, который я нашел в антикварном магазине, есть специальный ящик для масла с регулируемой температурой»

Миниатюрная стиральная машинка

Мне срочно нужна такая для стирки салфеток для очков. © _Onix_The_Protogen ​/ Reddit

«Старая микроволновка моей бабушки служит одновременно и тостером»