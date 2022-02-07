19 доказательство того, что в предметах гардероба иногда можно найти маленькие, но гениальные детали

Мы настолько привыкли к повседневной одежде, что редко замечаем какие-то детали в ней. А ведь там иногда можно обнаружить такие сюрпризы и нетривиальные надписи, что просто диву даешься, как вообще можно было придумать такую крутую мелочь. Бирка с философским жизненным советом, секретные координаты, пасхалки или амбиграммы — все это можно найти в предметах гардероба, если присмотреться.

Мы в AdMe.ru были заинтригованы такими фишками и решили собрать фото пользователей сети, которые поделились своими находками.

«У комбинезона моего сына посередине кнопка другого цвета, чтобы было легче застегивать ровно»

«Крайне полезная штука, когда вы недосыпаете и в дневное время мозги просто затуманены». © justavtstudent / Reddit

«У этой рубашки, которую я купила, с внутренней стороны вшит потайной карман с надписью „Не говори маме“»

«Когда она будет стирать твою одежду, я уверен, она это увидит». © okeleydokelyneighbor / Reddit

«Это секретный заговор, направленный на то, чтобы побудить детей самостоятельно стирать белье». © snuffleupaguswasreal / Reddit

В капюшон куртки этого парня вшита пара солнцезащитных очков

«У моего свитера есть возрастные ограничения»

«Вывернуть. Холодная машинная стирка с одеждой похожих цветов. Не отбеливать. Положите ровно, чтобы высушить прохладным утюгом, когда это необходимо. Не скручивать. Не подвергать сухой чистке. Не предназначен для детей 12 лет и младше». Вероятно, потому, что материал легко воспламеняется. В США существуют некоторые требования о том, чтобы детская одежда была более огнестойкой или что-то в этом роде. По крайней мере, пижамы точно. © alpha_rat_fight_ / Reddit

На этой детской куртке указаны координаты Зоны 51

«На моей футболке Uniqlo Murakami есть текст в обратном направлении, который отображается в 3D только в зеркале»

«Не позволяй внешности одурачить себя». «Вы видите второе изображение текста из-за преломления от стекла. Это всего лишь 2 изображения, а не 3D» © EpicPrototypo / Reddit

«Карман в виде лисы на моем свитере внутри состоит из множества маленьких лисиц»

«Бирки на моей футболке находятся в разных местах»

«Конечно, так оно и есть. 2 объекта не могут занимать одно и то же пространство в 3 измерениях». © kcasnar / Reddit

На этом свитере в инструкции есть совет отдать его своей маме

«Ручная стирка в холодной воде.

Не использовать отбеливатель.

Сушить ровно в тени.

Или просто отдайте его своей маме».

На этой рубашке есть значок, который говорит о том, что ее нельзя носить, если у вас есть кардиостимулятор, из-за магнитных кнопок на ней

«На моем свитере надпись Flume читается в обе стороны и вверх ногами одинаково»

«А ты иногда носишь его вверх ногами?» © ScienceFactsNumbers / Reddit

«Тогда мне пришлось бы носить его как штаны или вывернуть наизнанку» © cbass23 / Reddit

«На моей новой рубашке есть парочка мотивирующих жизненных советов»

«Как ты проводишь свои дни — это то, как ты проводишь свою жизнь».

«В воротник моего винтажного платья вшит небольшой груз, чтобы он не выворачивался»

«Моя жена купила это для нашего сына. Вот такая нашивка прямо на передней части рубашки»

«Фестиваль еды.

Жизнь не стоит того, чтобы жить без еды, которую всегда ждете с нетерпением и наслаждаетесь».

«Фирма Jeep делает пасхалки своего логотипа на всех продуктах. Только что нашел эту пасхалку на заднем кармане своих джинсов»

«Для смелых душ».

«У этой фланелевой рубашки на нижней пуговице и ее петельке есть оранжевая нить в качестве метки, чтобы не перепутать пуговицы при застегивании»

«Бирка на моей юбке советует мне не убегать от встречного движения»

«И это хороший совет, потому что вы должны бежать перпендикулярно траектории встречного автомобиля». © Culinarytracker / Reddit

«На внутренней стороне моей рубашки есть кусок ткани, чтобы протирать солнцезащитные очки»

«На подошве моих новых туфель есть карта улицы Сэвил-Роу»