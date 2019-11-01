19 человек, чьим костюмам на Хеллоуин позавидовали бы даже те, кто ненавидит этот праздник

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Хеллоуин не так популярен в наших краях, но признайтесь, что вы бы сами не отказались хоть раз окунуться с головой в атмосферу этого праздника. Украсить, к примеру, территорию вокруг дома жуткими атрибутами, раздавать ряженым детям сладости, а после полуночи отправиться на грандиозную вечеринку. И не в костюме какого-нибудь сатаненка или сексапильной ведьмочки, а в чем-нибудь оригинальном. Так, чтобы на следующий день о вас говорил весь интернет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 19 человек и 3 собак, которые покорили этот праздник своими яркими образами. Некоторые из них стоит взять на вооружение.

1. Достойное воплощение в реальность мема про женщину, истерично орущую на озадаченного кота за столом

2. Это же надо было додуматься вырядиться в лампу студии Pixar. Гениально!

3. Когда ты с ранних лет можешь обернуть любую ситуацию в свою пользу

4. Костюм Сандры Буллок в фильме «Птичий короб». Как уверяет этот парень, «мы просто пытаемся добраться до Святилища»

5. Беспроигрышный вариант парного костюма на Хеллоуин

6. Дочь Кайли Дженнер повторила ее знаменитый образ с Met Gala

7. Вместо клише в виде Джокера и Харли Квинн всегда можно вырядиться в Волан-де-Морта и Нагайну

8. А кто сказал, что ряженые дети обязательно должны быть очаровашками?

9. Бесспорный победитель в номинации «Лучший костюм для всей семьи»

10. Незамысловатый, но оригинальный костюм. Дуэйн Джонсон бы оценил

11. Как сломать систему? Вырядиться в костюм упаковки костюма

«Сексуальный костюм на Хеллоуин. Включает в себя костюм и чулки».

12. Очаровательнейшая бабулька

13. А эта бабушка знает, как зажечь на праздники

14. Еще один мем, ставший идеальным костюмом. На этот раз при участии Гордона Рамзи

15. Просто и оригинально: Фредди Меркьюри-Крюгер

16. Джек из кубриковского «Сияния» может в оригинальности дать фору даже Меркьюри-Крюгеру

17. «Реверс»-костюм

18. Девушка сделала костюм грозового облака. Огни на платье мерцают, подобно молниям, а на смартфоне включено приложение — симулятор раскатов грома

19. «Находясь на 32-й неделе беременности, я не могла придумать наболее подходящий костюм»

Бонус: запомните, какой бы костюм вы ни выбрали, вы никогда не будете круче этой троицы, вдохновившейся фильмом «Фокус-покус»

Как вы относитесь к этому празднику? Наряжаетесь ли вы сами в этот день?