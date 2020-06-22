19 человек, которые наконец убрали из своих квартир все лишнее и вздохнули с облегчением

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Сейчас люди все чаще задумываются о том, чтобы окружать себя только действительно нужными и важными вещами, поэтому минимализм как стиль дизайна интерьера переживает второе рождение. У этого направления множество правил и ограничений, но главная его заповедь такова: в помещении должно быть как можно больше пространства и воздуха, и при этом оно не должно казаться пустым.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят квартиры тех, кому близка эстетика минимализма. Оказалось, что очень даже уютно и ярко. А в конце статьи вас будет ждать бонус — практически пустая комната в музее современного искусства, которая как минимум одному человеку кажется на редкость комфортной.

«Я вырос в доме, который весь был заставлен вещами, и рад, что теперь могу обставлять свою квартиру так, как захочу»

«Моя красочная спальня. Я замучилась, пока ровно расклеивала эти цветные плиточки»

«Вот проявление моей борьбы между минимализмом и любовью смешивать разные стили в дизайне»

«Моя столовая и гостиная. Мне нравится, что в доме почти нет вещей — это помогает сохранить равновесие»

«После 7 лет аренды крошечных квартир мы наконец-то приобрели собственный дом, и у нас достаточно пространства, чтобы обставить его в духе современного минимализма»

«Моя ванная комната. Она еще не совсем завершена, но я уже очень горжусь ей. Теперь можно будет бросать полотенца прямо на пол»

«Наш лофт в Атланте. Я хотела, чтобы интерьер был простым и чистым, но добавила в него текстуры и растений, чтобы дом казался более живым»

«Гостевая спальня. Здесь лучший свет в доме, и вообще эта комната чрезвычайно успокаивает»

«Мне не хотелось загромождать свою спальню большим количеством вещей, поэтому я просто добавила деталей по обе стороны от кровати»

«Кстати, парень, которого я наняла покрасить дом, сказал, что я буду жалеть о своем решении сделать черную акцентную стену в спальне».

«Гостиную я оформил в духе современного минимализма и индустриализма. А картину на стене нарисовала моя девушка»

«Моя столовая. Конечно, для такой просторной комнаты следовало выбрать стол побольше, но я просто со временем поставлю дополнительные стулья по бокам»

«Наша спальня, которую мы недавно покрасили»

«Мое любимое место в квартире — столовая. И это я еще украсил ее для фотографии, а так здесь обычно вообще пусто»

«Ремонт на кухне, который я сделал сам под влиянием минимализма и 80-х»

«Горжусь гостиной, которую я сама и декорировала»

«Еще месяц назад у меня была абсолютно пустая комната»

«Моя минималистичная современная гостиная»

«Моя любимая комната. Знаю, она выглядит почти нереалистично, но я помешана на чистоте и не выношу беспорядка. И только представьте, этому ковру 28 лет»

«Люблю, когда все на своих местах, особенно в спальне»

Бонус: «Я знаю, это немного иронично, но именно эта, практически полностью пустая, комната в Музее современного искусства в Сан-Франциско кажется мне на удивление уютной»

А как бы выглядела комната вашей мечты? В каких цветах вы бы ее оформили: в ярких или нейтральных?