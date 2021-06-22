19 человек, для которых квартира без изюминки как еда без соли. Вот они и придумывают всякое

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Яркие цветовые решения и экстравагантные предметы декора добавляют уникальности жилищу и рассказывают многое о его обитателях. Однако не каждый решится выкрасить всю комнату в оранжевый или «поселить» на стене коридора гигантских крокодилов.

AdMe.ru подсмотрел, как живут другие, и показывает вам фото креативных интерьерных решений. Одни из этих задумок вызывают восторг, другие — смех, но, как говорится, хозяин — барин.

«Я: „Мне бы диван на кухню“.

Зять: „Ни слова больше!“

Прошу познакомиться, мой диван».

Щенок в доме — к гениальным интерьерным решениям

«Моя дочь только что была в квартире с таким потолком. Хочу там жить!»

От такого потолка можно сойти с ума! © debbieridley8 / Twitter

Тетушкина ванная на максималках

Именно так будет выглядеть моя ванная, когда сын съедет! © MsTweetnPuff / Twitter

«Никогда не задумывалась, как ужасна эта лестница. Видимо, потому, что живу с ней всю жизнь»

Блаженство для ног!

«Мы с женой выбираем дом. Это было в хозяйской ванной. Что за чертовщина?!»

Не туалет, а шпионское логово какое-то! © soul_mentronome / Twitter

Король среди каминов

Это не просто картина. За ней прячется ванная комната

Высоко сижу, далеко гляжу

А какой декор в вашем туалете?

«У нас дома поселись необычные жители»

Гости из Амазонки на стенах квартиры

«Моя лягушка такая ужасная, что аж милая. Мужу не нравится, а я влюблена!»

«Сделала у себя в комнате палатку в стиле бохо»

«Интерьеры моей школы. А столовая у нас полностью розовая»

«Кассир сказала, что это самая уродливая вещь, которую она когда-либо видела. Но она отлично вписалась в мой дом!»

Не знаете, что делать со старым Lego?

Кому-то стало одиноко, и он сделал себе гостя из папье-маше