19 архитектурных шедевров прошлого, на которые полюбоваться вживую уже не получится

Сотворить выдающийся объект архитектуры — задача не из легких. Не менее сложно сохранить здание для потомков. Мы лишаемся культурного наследия из-за воздействия стихии, конфликтов, а то и чьих-то ошибочных решений. Но изображения утерянных сооружений могут помочь нам научиться чуть больше ценить то, что мы имеем сегодня.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на великолепные здания, которые, увы, не сохранились до наших дней. И они даже на снимках и рисунках выглядят впечатляюще.

Федеральный кофейный дворец (Мельбурн, Австралия)

Величественный отель, который был задуман как место, свободное от употребления горячительных напитков, построили в 1888–1890 годах. Был снесен в 1973-м, так как утратил былую популярность и нес убытки.

Павильон Saltair I (Солт-Лейк-Сити, США)

Глядя на фото, сложно поверить, что это не Венеция. Павильон, построенный на берегу Большого Соленого озера в 1893 году, служил местом семейного отдыха и был уничтожен пожаром в 1925-м. Здание было отстроено заново, но былой популярности уже не получило.

«Дом-сказка» (Санкт-Петербург, Россия)

Принадлежащий золотопромышленнику Кольцову доходный дом, возведенный в 1909 году, получил народное прозвище «Дом-сказка» из-за причудливого фасада. В период блокады Ленинграда в доме вспыхнул пожар, оставивший после себя лишь фундамент.

Отель «Редондо» (Редондо-Бич, Калифорния)

В 1890 году открыл свои двери роскошный отель в викторианском стиле. В те времена порт Редондо-Бич был одним из крупнейших, что позволяло заведению принимать толпы состоятельных посетителей. Но со временем популярность места сошла на нет, и отель был продан на металлолом в 1925 году всего за $ 3 000.

Хрустальный дворец (Лондон, Великобритания)

Русский писатель Иван Тургенев упомянул об этом месте в своем романе «Дым»: «Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность, — энциклопедия человечества, так сказать надо». В 1936 году пожар уничтожил здание.

«Элефант-Колосс» (Нью-Йорк, США)

Внутри отеля-слона, открытого в 1885 году, можно было заблудиться. Рассказывали о женщине, которая хотела выбраться наружу, проскользнув по хоботу. В итоге она оказалась в маленьком помещении, из которого долго не могла выйти, пока кто-то не услышал ее стук. «Элефант-Колосс» впечатлял местных и туристов своим величием, пока в 1896 году пожар не стер его с лица земли.

Верхнесилезская башня (Познань, Польша)

Водонапорная башня с торговым залом в ее основании открылась в 1911 году. Режиссер одного из легендарных фильмов того времени был так вдохновлен ее видом, что повторил ее образ в виде декораций. Это был Фриц Ланг, снявший «Метрополис». В 1944–1945 годах здание пострадало вследствие военных действий. Решения о восстановлении принято не было.

Нью-Брайтон Тауэр (Уолласи, Великобритания)

Смотровая башня была самым высоким зданием Великобритании (около 173 метров) на момент своего открытия между 1898 и 1900 годом. Во время Первой мировой войны за башней не ухаживали, и она начала ветшать. Позднее конструкцию продали на металлолом, а основание служило местом для танцев до пожара в 1969-м.

«Адское кабаре» (Париж, Франция)

Одно из самых экстравагантных мест Парижа открылось в 1892 году. Это было увеселительное заведение, чье инфернальное название ему полностью соответствовало: персонал был одет в костюмы нечисти, с помощью зеркал создавалась таинственная игра света, звучала органная музыка. Здание было снесено в 1950 году ради расширения супермаркета.

Сент-Луис Арена (Сент-Луис, США)

На момент открытия в 1929 году арена была провозглашена самым совершенным спортивным сооружением США. Крытое здание использовалось не только для спортивных мероприятий, но и для концертов, съездов. Арену полностью снесли в 1999 году из-за низкой доходности.

Египетский зал (Лондон, Великобритания)

Музей естественной истории, получивший свое название из-за стиля здания, открылся в 1812 году и имел огромный успех. Зал музея использовался для проведения различных развлекательных мероприятий и лекций. В 1905 году его снесли, чтобы построить многоквартирный дом.

Берлинская фондовая биржа (Берлин, Германия)

Берлинская фондовая биржа была основана еще в 1685 году, а в 1863-м обзавелась величественным штабом. В те годы биржа считалась одной из крупнейших в Европе. Во время Второй мировой войны здание сгорело после бомбардировки. Нынешний штаб биржи имеет уже мало общего с прежним роскошным зданием.

Сухарева башня (Москва, Россия)

В 1692–1695 годах была возведена Сухарева башня, которая все время своего существования являлась символом Златоглавой. В 1934-м здание снесли в рамках плана Генеральной реконструкции Москвы, согласно которому следовало обновить облик города.

«Уолдорф-Астория» (Нью-Йорк, США)

Первое здание «Уолдорф-Астории» было построено в 1893 году. Этот отель стал первым, где появились отдельные ванные комнаты. В 1929-м гостиницу снесли, чтобы на ее месте возвести легендарный Эмпайр-стейт-билдинг.

Почтовое отделение (Белград, Сербия)

Старое здание почты в Белграде, открытое в 1929 году, считалось самым красивым сооружением города. Однако в 1944-м оно было разрушено бомбардировками. На его месте возвели новое здание почты в сталинском стиле. Сейчас планируется воссоздание прежнего фасада.

Губернаторский дворец (Рангун, Бирма)

Построенная в 1895 году резиденция губернатора стала знаковым зданием колониальной Бирмы. Гигантский особняк включал театр, бассейн и бомбоубежище. После землетрясения в 1975-м резиденция была повреждена и позднее снесена вовсе.

Зингер-билдинг (Нью-Йорк, США)

В год постройки, 1906-й, небоскреб Зингер-билдинг по своей высоте уступал только Эйфелевой башне. Но запомнился он другим — как самое высокое здание, которое обрекли на снос. В 1967-м Зингер-билдинг окончательно исчез с лица земли, чтобы уступить место новому строительству.

Костесси-холл (Норфолк, Англия)

Здание в готическом стиле с обилием башен и дымовых труб могло бы и сегодня восхищать своим видом, если бы не пришло в упадок после смерти последнего владельца в 1913 году. Обстановка замка была распродана с аукциона, а руины снесены в 1918-м.

Дворец Стурдза (Бухарест, Румыния)

Одна из главных достопримечательностей города была построена в 1901 году. Это был княжеский дворец, в архитектуре которого сочетались элементы разных стилей и эпох. После смерти владельца в здание перенесли министерство внутренних дел. А после Второй мировой войны поврежденный дворец было решено снести. Это произошло в 1946 году.