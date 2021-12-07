19 антикварных находок, которые, как машина времени, погружают в другую эпоху

Любителям старинных вещей в сегодняшних реалиях необязательно ездить по разным странам, чтобы обнаружить антикварные лавки. Теперь намного проще и удобнее заниматься поисками через интернет. В социальных сетях создаются группы, посвященные купленному антиквариату, где собираются продавцы, покупатели и просто любители посмотреть на красивые вещицы.

Мы в AdMe.ru верим, что у старинных вещей свое особое очарование, и готовы любоваться ими бесконечно. В качестве бонуса покажем находку, про которую с уверенностью можно сказать: «Страшно красиво!»

Это кувшин из набора лавабо. Его используют для того, чтобы мыть руки

Рекламное охотничье зеркало стоимостью $ 40

«Предыдущий владелец был очень богат. У него весь дом в таких вещицах в викторианском стиле»

Эта лампа напоминает танцующего Грута

Фарфоровые фигурки времен Советского Союза

«Кольцо из Бирмингема 1878 года. Приятно знать, что тогда у людей были такие же большие пальцы, как у меня!»

Чемодан с парохода Winship. Начало ХХ века

«Ваза Royal Winton конца 40-х годов, которую я купил меньше чем за $ 1,5 в благотворительном магазине»

Шкатулка для безделушек XIX века. В таких хранили небольшие предметы вроде браслетов, колец и сережек

Вот такие солонка и перечница нашлись у продавцов на северо-востоке США

Винтажная книжная закладка с мячиком на конце для поклонников гольфа

«Моя бабушка купила этот ковер на аукционе 25 лет назад»

«Эта лампа очень тяжелая»

«Нашел это радио на чердаке у моего дедушки, после того как его не стало»

«У моей бабушки была старинная подставка для губных помад. Это очень на нее похоже»

Французская зажигалка 30-х годов

«Эту настольную игру мы нашли в комиссионном магазине в еще запечатанном виде. Она стоила нам $ 5»

«Это то, из чего сделаны мечты! Великолепная лампа!»

«Теперь у меня есть холодильник 1934 года выпуска. Он работает безупречно и почти бесшумно»

Бонус: страшно красиво, аж глаз не оторвать!