18 вещей, которые были бы самыми обычными, если бы не цвет

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Обычные вещи, которые мы привыкли видеть и использовать каждый день, иногда могут оказаться с изюминкой. И в этих предметах не было бы ничего странного, если бы не цветовое решение, глядя на которое диву даешься.

Мы в AdMe.ru посмотрели подборку пользовательских фото, которым удалось встретить нетривиальные оттенки в обычной жизни, и остались под впечатлением.

«Столовые приборы у моих родителей фиолетовые»

«Мой светильник может использовать фотографии и, считывая оттенки на них, излучать свет в той же цветовой гамме»

Дольки апельсина были двух оттенков... оранжевого

«Это поверхность выгоревшей на солнце полки. Правая половина имеет оригинальный цвет: на ней годами стояли книги. Я заметил эту разницу в цвете во время уборки на днях»

Мне больше нравится выгоревший на солнце цвет. Тебе следует дать правой стороне полки тоже позагорать. © Dependent_Paper9993 / Reddit

У болгарского перца был аккуратный цветовой градиент

«Я пытался сфотографировать парня в костюме, и в кадр вошла женщина в совершенно противоположной цветовой гамме»

Мне кажется или это Джокер? © Virtual-Dish-9461 / Reddit

«Мы вырастили батат специфического цвета»

«Я тут приготовил смузи, а он получился точно такого же цвета, как и стакан»

Разные цвета сырной крошки этих макарон полностью соответствуют оттенкам на коробках, из которых ее взяли

«Моя кошка умудрилась положить свои лапы так, что их цвета идеально совпали с цветом двух разных столов»

«Оставил свой кофе ненадолго, а он самоорганизовался в цветовую схему»

«Как мне вообще чему-то учить своих детей теперь?»

«Зеленый». Мне трудно определить зеленый и оранжевый цвета. Например, я вижу что-то зеленое, а мой мозг говорит: «Оранжевое». Я всегда задавался вопросом почему. Теперь я подозреваю, что в детстве у меня были такие вот цветные карандаши с неправильной маркировкой. © gizmodriver / Reddit



Один из зубчиков чеснока оказался вот таким

«Был в гостях на День благодарения, а там полностью серый туалет»

«У моей кошки Луны гетерохромия, и вот как выглядят ее глаза в темноте при вспышке»

Вот так снежная буря замела рождественские гирлянды

Эта стиральная машина выглядит как старый логотип инстаграма

«Этот старый холодильник 1944 года выпуска, который принадлежит родителям моей подруги, до сих пор работает»