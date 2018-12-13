18 вариантов роскошного и стильного маникюра, который можно сделать на новогодние праздники
Не знаете, какой маникюр сделать на грядущие праздники? Есть решение: мы собрали и описали все нынешние модные тенденции, которые к тому же будут на пике популярности весь будущий год.
Мы в AdMe.ru ценим ухоженность женских рук и никогда не ленимся подкинуть идеи, как наши прекрасные читательницы могут стать еще красивее. В этой статье идет речь не только о трендовых цветовых решениях, но и о дизайне. Так что фантазируйте и дерзайте!
Темная палитра и цепляющие принты
С приходом холодного сезона цвет маникюра многих девушек становится все темнее и мрачнее не только по причине особого настроения, но и из-за приверженности этому правилу самой фешен-индустрии. Поэтому любительницы всевозможных оттенков черного, темно-синего, глубокого зеленого и насыщенного бордового могут смело наносить на свои ногти лаки перечисленных цветов.
А для тех, кому такая палитра кажется слишком мрачной и скучной, есть другая хорошая новость: однотонное покрытие можно украсить необычными и цепляющими взгляд принтами, блестками и стразами, которые также на пике моды.
Металлик и минималистичный дизайн
Металлик обычно ассоциируется с оттенками золота, меди и хрома. Но грядущий сезон предлагает огромное разнообразие, и на модных показах можно увидеть металлическое покрытие оливкового, кораллового, синего и других цветов. Выходит, что все ограничивается лишь фантазией.
Если же подобное цветовое решение для кого-то слишком экстравагантно, его можно применить в контексте минималистичного дизайна: использовать тот же черный и другие темные оттенки в качестве базы, а поверх нее нанести металлические полосы, точки, сетку и т. д. Либо же экспериментировать с дизайном.
Палитра драгоценных камней и дизайн с их использованием
Богатый, изысканный и своего рода мистический маникюр цвета драгоценных камней максимально впечатляюще дополнит ваш наряд и макияж. Насыщенное пигментированное покрытие изумрудного, сапфирового, рубинового, аметистового или любого другого роскошного оттенка станет изюминкой вашего образа.
Альтернативой перечисленным цветовым решениям может стать дизайн с использованием всего многообразия камней и кристаллов разных форм и размеров.
Покрытие с блестками и дизайн на кончиках ногтей
Продолжаем обсуждать сверкающие варианты. Будь то покрытие цвета слоновой кости с мерцающей отделкой, прозрачный лак с крупными пайетками и блестками или многогранный блестящий эффект омбре, не сомневайтесь: вы неотразимы.
Для приверженцев минимализма удачным решением будет дизайн с умеренным использованием блесток: геометрические узоры, френч с применением блесток вместо цвета, абстрактно присыпанные блеском ногти — выбирайте на свой вкус и смело фантазируйте.
Богатый красный и акцент на одном пальце
Красный — это вечная классика. Но не стоит останавливаться на одном оттенке, выбирайте из всего многообразия, ведь красный не ограничивается алым и вишневым. Напротив, сейчас можно увидеть необыкновенные покрытия даже с синим и оранжевым отливом. В конце концов, попробуйте покрытие «кошачий глаз».
Какой бы оттенок вы ни выбрали, смело дополняйте маникюр блестками, принтами, камнями, которые были упомянуты в предыдущих пунктах. Но есть одно условие: поскольку красный сам по себе довольно яркий и насыщенный, перебарщивать с дизайном не стоит. Лучше отдать предпочтение акценту на одном-двух пальцах.
Матовый нюд и обратный лунный маникюр
Матовое покрытие нюдовых цветов снова на пике популярности. Поэтому телесные, светло-розовые, оливковые, бежевые, светло-серые и прочие оттенки можно смело брать на вооружение и создавать стильный маникюр. Будет ли использован матовый лак изначально или же блестящий лак станет таковым благодаря втиркам и декоративному песку — дело ваше.
Разнообразить эти нежные оттенки можно с помощью привлекательного дизайна в виде лунного маникюра, френча и их обратных версий, причем поставив на них акцент в виде контрастных оттенков, либо же блеска, кристаллов и так далее.
Надеемся, что вы уже отметили для себя некоторые решения, которые вскоре воплотите в жизнь. А если кому-то все же ничего не приглянулось, то поделитесь, пожалуйста, фотографиями со своими вариантами праздничного маникюра, чтобы вдохновить друг друга!