18 упаковок, которые оказались даже круче самих товаров

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Крутая, оригинальная упаковка творит настоящие чудеса, делая любой товар привлекательным для покупателя. Но некоторые рекламщики превзошли самих себя и придумали дизайн, мимо которого просто невозможно пройти. AdMe.ru собрал 18 доказательств того, что яркая, интересная упаковка — это уже как минимум 50 % успеха. А может, и больше!

Эти булочки обеспечат покупателям идеальный пресс! Прямо как на упаковке

Лампочки в виде насекомых

Невидимки для самых крутых причесок

Самая яркая и веселая коробка для детской обуви

Печенье прямо из духовки

Эти чайные пакетики словно парят в вашей кружке

Крутейший контейнер для стирального порошка

Фруктовая туалетная бумага

Большая фисташка с кучей маленьких фисташек внутри

Немного фантазии, и из макарон получится замечательная прическа

Съедобные карандаши из пармезана

Лосьон для интимной гигиены, который «краснеет» от прикосновения

Интригующая коробка для купальника

Эта упаковка как бы отвечает на вопрос о том, откуда берутся яйца в магазинах

Вкусняшки для вашего питомца

Пожалуй, так выглядит самая соблазнительная банка пива

Беруши, с которыми внешний шум будет на минимальной громкости

Зарядите свою еду солью и перцем