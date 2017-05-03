18 упаковок, которые оказались даже круче самих товаров
Крутая, оригинальная упаковка творит настоящие чудеса, делая любой товар привлекательным для покупателя. Но некоторые рекламщики превзошли самих себя и придумали дизайн, мимо которого просто невозможно пройти.
AdMe.ru собрал 18 доказательств того, что яркая, интересная упаковка — это уже как минимум 50 % успеха. А может, и больше!
Эти булочки обеспечат покупателям идеальный пресс! Прямо как на упаковке
Лампочки в виде насекомых
Невидимки для самых крутых причесок
Самая яркая и веселая коробка для детской обуви
Печенье прямо из духовки
Эти чайные пакетики словно парят в вашей кружке
Крутейший контейнер для стирального порошка
Фруктовая туалетная бумага
Большая фисташка с кучей маленьких фисташек внутри
Немного фантазии, и из макарон получится замечательная прическа
Съедобные карандаши из пармезана
Лосьон для интимной гигиены, который «краснеет» от прикосновения
Интригующая коробка для купальника
Эта упаковка как бы отвечает на вопрос о том, откуда берутся яйца в магазинах
Вкусняшки для вашего питомца
Пожалуй, так выглядит самая соблазнительная банка пива
Беруши, с которыми внешний шум будет на минимальной громкости
Зарядите свою еду солью и перцем
Фото на превью latona-m.com