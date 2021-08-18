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18 свадебных образов королевских особ, увидев которые вы ахнете от восторга

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Случись свадьба кого-то из известнейших королевских особ, все вокруг начинают обсуждать наряды невесты, жениха и всех присутствующих гостей. Наверняка вы знаете, в каком платье выходила замуж принцесса Диана, Кейт Миддлтон или Грейс Келли. Но среди представительниц прекрасного пола аристократических кровей есть немало девушек, которые также с особым трепетом подошли к выбору платья для одного из главных событий в их жизни, хотя их бракосочетание освещалось и обсуждалось не столь широко.

Мы в AdMe.ru заглянули в свадебные фотоальбомы титулованных семей и можем с уверенностью сказать, что каждое из этих платьев заслуживает того, чтобы возглавить какой-нибудь список лучших нарядов всех времен.

Олимпия Бонапарт, принцесса Наполеон, 2019

Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, 2021

Беатриче Борромео, невестка Каролины, принцессы Монакской и Ганноверской, 2015

Леди Шарлотта Уэлсли, праправнучка Вильгельма II, германского императора, и прапрапраправнучка королевы Виктории, 2016

Графиня Тесса Джун фон Вальдердорфф, член немецкой благородной семьи Вальдердорфф и потомок немецкого дома Виттельсбахов, который правил Королевством Бавария, 2018

Мадлен, принцесса Швеции, 2013

Екатерина Ганноверская, жена наследного принца Ганноверского, 2017

«Все платья были вдохновлены моим русским происхождением и создавали романтическое настроение».

Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга, 2012

Клеопатра, жена наследника немецкого княжеского дома Эттинген-Спилберг, 2016

Принцесса Эфиопии Ариана Остин Маконнен, 2017

Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская, 1999

Леди Хелен Тейлор, двоюродная племянница Елизаветы II, 1992

Принцесса Аннемари, герцогиня Бурбон-Пармская, 2010

Принцесса Элизабетта, жена принца Амадео Бельгийского, 2014

Масенате Мохато Сиисо, супруга короля Лесото, 2000

Леди Габриэлла Кингстон, двоюродная племянница Елизаветы II, 2019

Матильда, королева-консорт Бельгии, 1999

Виктория Червеняк, жена принца Хайме Бурбон-Пармского, графа Барди, 2013

А какие свадебные платья нравятся вам: прямые или пышные, минималистичные или с декором, белые или нестандартного цвета?

Фото на превью Cyril Pecquenard/KCS/East News, PPE/NIEBOER/SIPA/East News
189146
6k
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