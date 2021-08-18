18 свадебных образов королевских особ, увидев которые вы ахнете от восторга

Случись свадьба кого-то из известнейших королевских особ, все вокруг начинают обсуждать наряды невесты, жениха и всех присутствующих гостей. Наверняка вы знаете, в каком платье выходила замуж принцесса Диана, Кейт Миддлтон или Грейс Келли. Но среди представительниц прекрасного пола аристократических кровей есть немало девушек, которые также с особым трепетом подошли к выбору платья для одного из главных событий в их жизни, хотя их бракосочетание освещалось и обсуждалось не столь широко.