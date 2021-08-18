18 свадебных образов королевских особ, увидев которые вы ахнете от восторга
Случись свадьба кого-то из известнейших королевских особ, все вокруг начинают обсуждать наряды невесты, жениха и всех присутствующих гостей. Наверняка вы знаете, в каком платье выходила замуж принцесса Диана, Кейт Миддлтон или Грейс Келли. Но среди представительниц прекрасного пола аристократических кровей есть немало девушек, которые также с особым трепетом подошли к выбору платья для одного из главных событий в их жизни, хотя их бракосочетание освещалось и обсуждалось не столь широко.
Мы в AdMe.ru заглянули в свадебные фотоальбомы титулованных семей и можем с уверенностью сказать, что каждое из этих платьев заслуживает того, чтобы возглавить какой-нибудь список лучших нарядов всех времен.
Олимпия Бонапарт, принцесса Наполеон, 2019
Леди Китти Спенсер, племянница принцессы Дианы, 2021
Беатриче Борромео, невестка Каролины, принцессы Монакской и Ганноверской, 2015
Леди Шарлотта Уэлсли, праправнучка Вильгельма II, германского императора, и прапрапраправнучка королевы Виктории, 2016
Графиня Тесса Джун фон Вальдердорфф, член немецкой благородной семьи Вальдердорфф и потомок немецкого дома Виттельсбахов, который правил Королевством Бавария, 2018
Мадлен, принцесса Швеции, 2013
Екатерина Ганноверская, жена наследного принца Ганноверского, 2017
«Все платья были вдохновлены моим русским происхождением и создавали романтическое настроение».
Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга, 2012
Клеопатра, жена наследника немецкого княжеского дома Эттинген-Спилберг, 2016
Принцесса Эфиопии Ариана Остин Маконнен, 2017
Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская, 1999
Леди Хелен Тейлор, двоюродная племянница Елизаветы II, 1992
Принцесса Аннемари, герцогиня Бурбон-Пармская, 2010
Принцесса Элизабетта, жена принца Амадео Бельгийского, 2014
Масенате Мохато Сиисо, супруга короля Лесото, 2000
Леди Габриэлла Кингстон, двоюродная племянница Елизаветы II, 2019
Матильда, королева-консорт Бельгии, 1999
Виктория Червеняк, жена принца Хайме Бурбон-Пармского, графа Барди, 2013
А какие свадебные платья нравятся вам: прямые или пышные, минималистичные или с декором, белые или нестандартного цвета?