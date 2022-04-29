18 случаев, когда архитекторы оторвались на полную катушку и сотворили настоящее чудо

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Чтобы жизнь горожан стала чуточку интереснее, специалистам приходится проявлять не только смекалку, но и недюжинное чувство юмора. Зато когда хороший вкус и оригинальная авторская задумка становятся единым целым, город превращается одновременно и в комфортное место для жизни, и в полноценную достопримечательность.

Мы в AdMe.ru нашли в сети 20 идей со всего света для оформления общественных мест.

1. «У нас есть уличные фонари для людей, которые любят ходить, глядя только в свой телефон»

2. «На нашей речке есть небольшая лестница, которую сделали специально для того, чтобы утки могли заходить в воду»

3. Многие думают, что это бассейн. Но нет

«Так выглядит полноценная арт-инсталляция. Посетители могут стать ее частью, спустившись по маленькой лестнице и не промокнув».

4. «Эти солнечные панели находятся у нас в местном ботаническом саду»

5. Забор в виде карандашей в Лондоне

6. «Вот так стала выглядеть одна из улиц в моем городе, когда ее перекрыли и превратили в трассу для катания на санках»

7. На живой изгороди изобразили номер дома

8. Эти знаки для пешеходов выглядят так, словно они и сами пешеходы

9. Эти уличные скамьи в Буэнос-Айресе сделаны полностью из цемента

10. На светофоре для пешеходов в Вене изображены двое влюбленных, вместе переходящих улицу

11. Граффити с изображением «Моны Лизы» как отдельный вид уличного искусства

12. В Азербайджане есть фонтан, напоминающий одуванчики

13. Эта собачья будка, расположенная за магазином, помогает питомцам с комфортом провести время в ожидании хозяев, пока те совершают покупки

14. Вот такой шедевр нарисовали мелками на одной из улиц

15. Эти ступени подсвечиваются и воспроизводят определенные ноты, когда вы на них наступаете

16. Кто-то взял и связал «свитер» этой скамейке

17. Это здание так похоже на корзинку!

А ручки этой корзины снабжены нагревательными элементами, чтобы зимой на них не образовывался лед. © schattenteufel / Reddit

18. «Этот соседский дом выглядит так, словно он из детской сказки»