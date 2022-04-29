18 случаев, когда архитекторы оторвались на полную катушку и сотворили настоящее чудо
Чтобы жизнь горожан стала чуточку интереснее, специалистам приходится проявлять не только смекалку, но и недюжинное чувство юмора. Зато когда хороший вкус и оригинальная авторская задумка становятся единым целым, город превращается одновременно и в комфортное место для жизни, и в полноценную достопримечательность.
Мы в AdMe.ru нашли в сети 20 идей со всего света для оформления общественных мест.
1. «У нас есть уличные фонари для людей, которые любят ходить, глядя только в свой телефон»
2. «На нашей речке есть небольшая лестница, которую сделали специально для того, чтобы утки могли заходить в воду»
3. Многие думают, что это бассейн. Но нет
«Так выглядит полноценная арт-инсталляция. Посетители могут стать ее частью, спустившись по маленькой лестнице и не промокнув».
4. «Эти солнечные панели находятся у нас в местном ботаническом саду»
5. Забор в виде карандашей в Лондоне
6. «Вот так стала выглядеть одна из улиц в моем городе, когда ее перекрыли и превратили в трассу для катания на санках»
7. На живой изгороди изобразили номер дома
8. Эти знаки для пешеходов выглядят так, словно они и сами пешеходы
9. Эти уличные скамьи в Буэнос-Айресе сделаны полностью из цемента
10. На светофоре для пешеходов в Вене изображены двое влюбленных, вместе переходящих улицу
11. Граффити с изображением «Моны Лизы» как отдельный вид уличного искусства
12. В Азербайджане есть фонтан, напоминающий одуванчики
13. Эта собачья будка, расположенная за магазином, помогает питомцам с комфортом провести время в ожидании хозяев, пока те совершают покупки
14. Вот такой шедевр нарисовали мелками на одной из улиц
15. Эти ступени подсвечиваются и воспроизводят определенные ноты, когда вы на них наступаете
16. Кто-то взял и связал «свитер» этой скамейке
17. Это здание так похоже на корзинку!
- А ручки этой корзины снабжены нагревательными элементами, чтобы зимой на них не образовывался лед. © schattenteufel / Reddit
18. «Этот соседский дом выглядит так, словно он из детской сказки»
А вам приходилось сталкиваться с оригинальным оформлением улиц? Какие примеры креативного дизайна вы хотели бы увидеть в своем городе?
Фото на превью JosZo / Reddit
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