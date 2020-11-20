18 провалов дизайнеров, которым больше подошла бы другая работа

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Удачный дизайн должен быть привлекательным и функциональным. Но случается, что люди, которые работают над внешним видом какой-то вещи или объекта, так хотят показаться креативнее, что забывают о вкусе и удобстве пользователя.

Мы в AdMe.ru наткнулись на творения именно таких дизайнеров.

1. «Увидел эту странную инструкцию. Даже не представляю, как поднять коробку так, как показано на картинке»

2. «Такое чувство, что порядок кнопок лифта выбирал ребенок 3 лет»

3. Черный текст на черном лаке не лучшее решение

4. «Так куда мне идти?»

5. Правильное решение этой математической головоломки напечатано прямо на коробке

6. Кажется, в этом здании нет 2-го этажа, а 18-й этаж предшествует 17-му

7. «Создатели этой карты явно недолюбливают полуострова»

8. Эти цифры должны показывать, сколько жидкости осталось в бутылке. Но из-за непрозрачного материала емкости содержимое не видно

9. Эта соломинка выглядит так, будто собирает грязь несколько месяцев

10. Карта, на которой не хватает Гренландии

11. Не самый лучший портрет Эльзы

12. Ручка слишком тяжелая и не позволяет сковородке стоять ровно

13. Как вам такой манекен?

14. Черное изображение на черной коробке

15. Выглядит, будто все места доступны. Но на самом деле они проданы

16. Каждой батарейке точно нужен отдельный отсек?

17. «Фото, которое я увидел в торговом центре»

18. «Что-то не припоминаю уток с такими лапами»