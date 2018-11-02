18 привычных вещей, которые все это время нуждались в доработке

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Казалось бы, все в мире уже изобретено и ничего нового уже не придумаешь. Но дизайнеры все равно умудряются нас удивлять, делая удобнее привычные для нас вещи. Благодаря такому креативному апгрейду наша жизнь становится проще и приятнее. К примеру, можно больше не заклеивать самостоятельно камеру на ноутбуке скотчем, а если на прогулке разрядится телефон, на помощь придет уникальная скамейка.

AdMe.ru подобрал 18 обычных вещей, которые дизайнеры довели до ума, и получились шедевры.

1. Упаковка для соуса, благодаря которой можно одновременно добавить в хот-дог горчицу и кетчуп

2. У этого японского унитаза раковина над бачком, чтобы повторно использовать воду после мытья рук

3. Крутое устройство для быстрого мытья посуды

4. Лифт наглядно показывает грузоподъемность

5. Самый удобный валик для покраски труб

6. Горки для детей вместо высокой лестницы

7. Прозрачный кран устраивает вихрь из потока воды

8. У будильника есть второй дисплей сбоку, чтобы видеть время, не вставая с кровати

9. Можно больше не заклеивать веб-камеру, а закрыть ее с помощью специальной заслонки

10. Линии разделения на этой стоянке продолжаются до ограждения, чтобы было удобно парковаться

11. Микроволновая печь c регулятором громкости звука

12. Этот держатель для мыла позволяет мыльному раствору сразу стекать в раковину

13. Принтер в университете поворачивает каждый документ, чтобы студенты не перепутали распечатки

14. Эта раковина объединила дозатор мыла, кран для воды и сушилку для рук

15. Высокотехнологичная скамейка с Wi-Fi, розетками и солнечной батареей

16. В крупных супермаркетах Израиля есть тележки, в которых можно зарядить смартфон

17. Удобный держатель страниц

18. В этом поезде есть информационный экран, который показывает, какие вагоны свободнее других

«Индикатор загруженности поезда».

Встречали ли вы лично какое-либо нововведение из нашего списка или, может быть, видели что-то более гениальное? Расскажите нам!