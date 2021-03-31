18 привычных товаров, над которыми 100 % поколдовали дизайнеры из будущего

Кажется, до будущего рукой подать. Именно такое впечатление складывается, когда видишь худи с надувным капюшоном, пряди для волос с принтом или шоколад с двумя вкусами, постепенно перетекающими один в другой. Сейчас существование всех этих штук просто в голове не укладывается. Но мы уверены: пройдет год-другой, и они обоснуются в нашей жизни, как будто там и были.

Мы в AdMe.ru так и не смогли выбрать, чем из перечисленного в статье нам хочется завладеть больше. Давайте решать вместе. А в конце статьи вас ждет бонус — макароны совершенной формы.

1. Беговая дорожка, объединенная с компьютерной игрой-шутером. Надев VR-очки, вы будете бегать и приседать, но не просто так, а как участник игры

2. Накладные пряди с принтом: картинка напечатана прямо на волосах

3. Худи с надувным капюшоном для сна

4. Джинсы c оптической иллюзией

5. Светильник, который аккумулирует солнечную энергию, чтобы освещать дом вечером

6. Кольца, заменяющие компьютерную мышь

7. Ночник-аквариум с планктоном, светящийся в темноте

8. Кроссовки, которые можно надевать без помощи рук

9. Многоразовые зип-пакеты для вакуумирования продуктов

10. Бритвенный станок из картона: держатель бритвы складывается как оригами из картонного листа

11. Свеча со спиральным фитилем, которая сгорает без остатка

12. Кафф — держатель для наушников

13. Шоколадные плитки с двумя вкусами, постепенно переходящими друг в друга: черника в имбирь, чай матча в малину, а апельсин — в черный перец

14. Кондиционер, который можно носить с собой: он вставляется в карман на спине и настраивается на обогрев или охлаждение

15. Самоходный стол вместо подноса официанта

16. Бесконтактная дверная ручка

17. Одноколесный мотоцикл

18. Игрушка для питомца, которой можно управлять дистанционно

Бонус: изобретатель потратил 3 года, чтобы создать идеальную форму макарон. Вот они

Ведущий известного подкаста о еде The Sporkful Дэн Пашман перепробовал все виды пасты и пришел к выводу, что они несовершенны: одни скучны на вид, вторые не впитывают соус и т. д. Пашман посвятил целых 3 года изобретению новой формы макарон и наконец представил публике каскателли, что в переводе с итальянского означает «маленькие водопады». Автор утверждает, что они идеальны: не теряют форму после варки, оказывают приятное сопротивление при укусе и отлично вбирают в себя соус. Кто знает, возможно, скоро они потеснят в супермаркетах традиционные фузилли и ригатони.