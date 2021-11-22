18 примеров того, как парикмахер может изменить внешность клиента похлеще пластического хирурга

Артистам часто приходится менять свой внешний облик. Одни делают это для роли, другие по советам стилистов, а третьи просто по собственному желанию. Но почти всегда такие изменения не остаются незамеченными таблоидами. И даже если новый образ придется знаменитости не по душе и она захочет поскорее забыть о нем, из памяти поклонников и со страниц журналов эксперимент исчезнет нескоро.

Мы в AdMe.ru, чтобы не повторять ошибок звездных парикмахеров, решили досконально изучить их положительный и отрицательный опыт.

Деми Мур

В 2020 году Деми Мур опубликовала фото, на котором предстала с волосами платинового оттенка. Публикация собрала тысячи комментариев, включая фразы дочерей актрисы о том, что блондинкой они маму не представляли никогда. Мур перекрасилась ради роли в сериале «Дивный новый мир». Однако в жизни актриса не стала менять стиль и на красных ковровых дорожках появляется в привычном образе жгучей брюнетки.

Шер

Эксперимент с рыжим цветом волос Шер в 2010 году был признан провальным. Искусственная шевелюра, как писали таблоиды, походила на дешевые парики из магазинов для клоунов. Впрочем, певица всегда была смелой в выборе образа: за свою карьеру она десятки раз меняла стрижку и цвет волос.

Билли Айлиш

Зеленые волосы Билли Айлиш, которые она носила несколько лет, так запомнились публике, что не давали знаменитости спокойно жить вне сцены. По словам певицы, она не могла снять капюшон в людном месте, потому что сразу становилась узнаваемой для поклонников. Поэтому девушка решила примерить на себя более распространенный образ и стала блондинкой. Она надеется, что с новым цветом волос в ее жизни начнется новая, еще более счастливая полоса.

Марго Робби

Мало кто сейчас вспомнит об этом, но в 2014 году Марго Робби покрасила свои фирменные светлые волосы в темно-шоколадный цвет для роли в фильме «Z — значит Захария». Модные журналы писали, что, когда актриса вернула себе золотистый оттенок локонов, поклонники вздохнули с облегчением.

Шарлиз Терон

Образ героини Шарлиз Терон в 8-й части франшизы «Форсаж» вызвал негативную реакцию. Белые дреды обсуждали поклонники актрисы и мировые таблоиды. В следующем фильме из этой линейки голливудская дива показала себя уже совсем в другом образе: с короткой стрижкой. Связано ли это с той реакцией, неизвестно. Одно ясно точно: новый вид героини фильма пришелся публике по душе.

Дженнифер Лоуренс

Оскароносная актриса за свою карьеру несколько раз кардинально меняла образ: была платиновой блондинкой, жгучей брюнеткой, носила длинные волосы и стрижку пикси. Последняя, кстати, попала в списки самых неудачных причесок знаменитостей. К слову, эта стрижка стала для Дженнифер Лоуренс вынужденной мерой. По ее словам, волосы были такой неудобной длины, что не позволяли сделать красивую прическу. Потому актриса решила их просто остричь.

Ким Кардашьян

Когда в 2015 году Ким Кардашьян объявила о том, что отныне она блондинка, это вызвало шквал эмоций не только у фанатов в комментариях к публикации, но и в СМИ. Журналы стали сравнивать знаменитость с персонажем из вселенной Гарри Поттера Драко Малфоем. Со временем девушка вернулась к темным волосам. Недавно Ким снова предстала в образе блондинки, но исключительно в рамках рекламной кампании. В жизни Кардашьян носит длинные черные волосы.

Колин Фаррелл

Негативно была принята публикой экспериментальная прическа Колина Фаррелла, с которой он появился на премьере фильма «Одним меньше». Журналы писали: «Это пример того, как не надо укладывать мужской пучок». А вот образ актера на ковровой дорожке «Золотого глобуса» в 2017 году стал, по мнению таблоидов, идеальным. С такой стрижкой Фаррелл выглядел лучше, чем когда-либо.

Кейли Куоко

Неудачной была признана стрижка, с которой Кейли Куоко появилась на красной ковровой дорожке в 2013 году. Ее волосы в прессе сравнивали со шлемом, а сама актриса говорила, что эта прическа чуть не стоила ей карьеры. Оказалось, челка была накладной и стала вынужденной мерой: она закрывала синяк, который звезда «Теории Большого взрыва» получила в процессе съемок.

Кеша

Певица Кеша редко оставалась без внимания прессы на красных ковровых дорожках, ведь часто ее образы бывали такими эпатажными, что забыть их публике удавалось еще нескоро. Так случилось на одной из вечеринок церемонии вручения наград American Music Awards, куда певица пришла с экспериментальной стрижкой, тут же попавшей в списки самых неудачных причесок звезд. Правда, оказалось, что это был всего лишь парик.

Джаред Лето

Сегодня Джаред Лето, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars и оскароносный актер, признан иконой стиля. Журналы берут у него интервью на тему того, как блестяще выглядеть. Однако за плечами звезды тоже есть модные промахи. К примеру, стрижка и окрашивание в стиле эмо, модном в нулевые, входит в рейтинги самых неудачных мужских причесок.

Дрю Бэрримор

Не осталось без внимания прессы экспериментальное окрашивание Дрю Бэрримор в 2009 году. Эффект, будто кончики волос макнули в краску, одни называли смелым решением, другие вносили в число неудачных идей. Сегодня актриса выбирает более сдержанный стиль, отдавая предпочтение натуральному цвету локонов и романтичной укладке волнами.

Скарлетт Йоханссон

В 2003 году Скарлетт появилась на красной ковровой дорожке с короткой стрижкой, которая приковала к себе внимание модных специалистов. И отзывались об этом парикмахерском эксперименте они нелестно. Позже Йоханссон неоднократно стриглась коротко, но в число модных провалов вошла только прическа 2003 года.

Майли Сайрус

Майли Сайрус не раз примеряла на себя новые образы: она была жгучей брюнеткой и ослепительной блондинкой, часто меняла длину волос и экспериментировала с укладками. Одна из них вошла в число неудачных идей певицы. Похожие на сосульки шипы из волос девушка продемонстрировала на Met Gala в 2013 году. А вот в качестве безупречного образа Майли стилисты приводят в пример ее прическу 2019 года: мягкие волны и челка подчеркивают лицо и придают ему идеальную овальную форму.

Кэри Маллиган

Эта стрижка заставила Кэри Маллиган плакать, ведь оказалась вынужденной мерой: для очередной роли актриса должна была перекраситься в блондинку, но это сильно испортило ее волосы. Сожженные краской локоны пришлось отрезать. Девушке ничего не оставалось, как покраситься в шатенку и носить какое-то время короткую стрижку.

Келли Осборн

Для Келли Осборн смена прически, стрижки или цвета волос — дело спонтанное. Об этом она говорила в интервью таблоидам. За свою жизнь певица выходила на красные ковровые дорожки в нескольких десятках образов, каждый из которых был не похож на предыдущий. Впрочем, судя по фото в инстаграме, Келли нашла свой цвет волос, которому верна уже долгое время.

Энн Хэтэуэй

Для роли в «Отверженных» Энн Хэтэуэй пришлось расстаться с длинными волосами. По ее словам, это решение психологически далось очень сложно. Издания писали, что с новой прической у актрисы вид нездорового человека. Однако со временем Энн удалось полюбить свою короткую стрижку.

Гвен Стефани

Недавний эксперимент с внешностью Гвен Стефани не пришелся по нраву ее поклонникам. На музыкальном шоу The Voice певица появилась не ослепительной блондинкой, какой ее привыкла видеть публика, а с челкой и прядями, окрашенными в темный цвет. Впрочем, в таком виде звезда проходила недолго — уже летом она публиковала фотографии в привычном образе.