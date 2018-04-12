18 примеров крутого стрит-арта на грани искусства и вандализма

Искусство умеет принимать различные формы. Эти работы кое-кто может назвать вандализмом. Но большинство людей, наделенных чувством прекрасного, обязательно сойдутся во мнении: это искусство. Вот такое — «умное», смешное или очаровательное.

AdMe.ru собрал уличный креатив, который восхищает и заставляет улыбнуться.

1. Куст, посвященный певцу Принцу, расцвел

2. От тебя ко мне

3. Очень высокая прическа Мардж Симпсон

4. Йо-йо в правильных руках

5. Собирая ягоды

6. Рисунок на нескольких зданиях с 3D-эффектом

7. Брюс Ли

8. Уличный джаз

9. С ветерком

10. Заяц из Лиссабона

11. Крабы

12. Пианино на крыльце

13. Будто так и было задумано

14. Принцесса Лея

15. Немного зловеще

16. Караван

17. Toblerone

18. Когда природа встречается с искусством

А какая работа впечатлила вас больше всего?

Фото на превью APairOfBrownEyes/imgur, ShadowBun/imgur

20 На склад!
7 Комментарии
  • 12 апреля 2018
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  • 8951

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