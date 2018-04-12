18 примеров крутого стрит-арта на грани искусства и вандализма
Искусство умеет принимать различные формы. Эти работы кое-кто может назвать вандализмом. Но большинство людей, наделенных чувством прекрасного, обязательно сойдутся во мнении: это искусство. Вот такое — «умное», смешное или очаровательное.
AdMe.ru собрал уличный креатив, который восхищает и заставляет улыбнуться.
1. Куст, посвященный певцу Принцу, расцвел
2. От тебя ко мне
3. Очень высокая прическа Мардж Симпсон
4. Йо-йо в правильных руках
5. Собирая ягоды
6. Рисунок на нескольких зданиях с 3D-эффектом
7. Брюс Ли
8. Уличный джаз
9. С ветерком
10. Заяц из Лиссабона
11. Крабы
12. Пианино на крыльце
13. Будто так и было задумано
14. Принцесса Лея
15. Немного зловеще
16. Караван
17. Toblerone
18. Когда природа встречается с искусством
А какая работа впечатлила вас больше всего?
Фото на превью APairOfBrownEyes/imgur, ShadowBun/imgur