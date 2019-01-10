18 примеров крутого сервиса от тех, кто принимает каждого клиента как родного

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Отличный сервис — штука опасная: он вызывает моментальное привыкание, и хочется возвращаться за ним снова и снова. А если к услуге прилагается еще и фантазия, то мало кто удержится от того, чтобы не запостить фоточку с нею, поэтому чек-напоминалка, грелка для рук в московском парке и пес, работающий в отеле, просто не имели шансов не прославиться в интернете.

AdMe.ru не устает мониторить сеть в поисках новых примеров крутого сервиса, и вот вам новая подборка на эту тему.

1. Чек-напоминалка для тех, кто ходит в магазин без списка продуктов

2. Грелка для рук в московском парке

3. «Мой отель в Китае выдает гостям карточки, которые нужно отдать таксисту, чтобы он доставил тебя обратно»

4. Авиакомпания прямо в аэропорту заменила поврежденный по ее вине чемодан пассажира на новый

5. Кофейня в Ванкувере делает скидку, если на улице идет дождь

6. В ресторане в Торонто есть ящички в столах, куда можно убрать телефон, чтобы он не отвлекал от еды и не испачкался. Официант напомнит забрать его в конце обеда

7. «При бронировании номера я написал, что мне лучше спится с портретом Николаса Кейджа у кровати»

«Добро пожаловать в „Софитель“. Мы рады удовлетворить ваши особые требования. Надеемся, вы будете довольны пребыванием здесь. С наилучшими пожеланиями, команда резервирования».

8. В этом аэропорту по 3 розетки на каждую пару кресел

9. В университетской библиотеке есть табличка с номером «библиотечной полиции», которая борется с шумом

«Раздражает шум? Не покидайте своего места, просто отправьте СМС со словом „шум“, и сотрудник библиотеки разберется с этим».

10. Полотенце в отеле, которым можно вытереть макияж или кофе, что позволяет сохранять белыми обычные полотенца

«Я тряпочка, я могу быть слегка рваной или с пятнами, но я чистая, мной можно вытирать макияж, кофе, масло или грязь. Если вам нужно больше тряпочек, обратитесь на ресепшен. Спасибо, что сохраняете наши полотенца белоснежными».

11. Ресторанный чек с информацией о том, сколько калорий, жиров, белков и углеводов в заказанном блюде

12. При покупке газировки в вендинговом автомате запускается небольшая лотерея. В случае победы вы получаете еще одну газировку

13. По случаю праздника на яйцах напечатали поздравление

14. В Японии такие наборы с огнетушителями и аптечками на случай пожара установлены на многих улицах

15. В меню этого кафе есть раздел «для тех, у кого 4 лапы»

16. Эту пиццу доставят за 30 минут и менее. В противном случае заказчик получит ее бесплатно

17. «Этот пес работает в отеле в Словении, где я остановился. Его обязанность — приветствовать каждого гостя, и он отлично справляется!»

18. В этом магазине спасают одинокие бананы

Бонус: модель супермаркета, специально построенная для обучения новых сотрудников, чтобы в настоящий магазин они приходили полностью подготовленными

А вам встречались примеры сервиса, который запоминается надолго? Расскажите о них в комментариях, и мы напишем новую крутую статью.