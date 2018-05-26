18 примеров, когда увлечение модой слегка вышло из-под контроля

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Мода — штука капризная и непредсказуемая. Если слепо следовать за ней, неизвестно, в какие дебри это может завести. Вот, к примеру, наши герои хотят во что бы то ни стало оставаться в тренде и при выборе вещей не всегда руководствуются здравым смыслом. Поэтому и результат получается неоднозначным: иногда откровенно провальным, а иногда просто немного с чудинкой. Впрочем, судите об этом сами.

AdMe.ru собрал людей, которые то и дело экспериментируют с модой и стилем и не собираются останавливаться.

1. Когда любовь к королевской семье выходит за все возможные рамки

2. Блузка для самых смелых

3. Не самое удачное платье, чтобы подчеркнуть ноги

4. Когда ты просто обожаешь булочки с корицей

5. Выхода нет

6. Легким движением руки брюки превращаются...

7. Человек-лаваш

8. Когда идешь в ногу со временем

9. Ох уж эта мода

10. Просто в них быстрее передвигаться

11. Хипстерский рюкзак

12. «Моя девушка купила себе такое платье»

13. На стиле

14. Весна в городе

15. Сексуальность

16. — Девушка, присаживайтесь. — Спасибо, я постою.

17. Имитация

18. «Подруга сшила коту жилет в стиле панк-рок»

Бонус: Мэрилин Монро в мешке из-под картошки