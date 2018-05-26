18 примеров, когда увлечение модой слегка вышло из-под контроля
Мода — штука капризная и непредсказуемая. Если слепо следовать за ней, неизвестно, в какие дебри это может завести. Вот, к примеру, наши герои хотят во что бы то ни стало оставаться в тренде и при выборе вещей не всегда руководствуются здравым смыслом. Поэтому и результат получается неоднозначным: иногда откровенно провальным, а иногда просто немного с чудинкой. Впрочем, судите об этом сами.
AdMe.ru собрал людей, которые то и дело экспериментируют с модой и стилем и не собираются останавливаться.
1. Когда любовь к королевской семье выходит за все возможные рамки
2. Блузка для самых смелых
3. Не самое удачное платье, чтобы подчеркнуть ноги
4. Когда ты просто обожаешь булочки с корицей
5. Выхода нет
6. Легким движением руки брюки превращаются...
7. Человек-лаваш
8. Когда идешь в ногу со временем
9. Ох уж эта мода
10. Просто в них быстрее передвигаться
11. Хипстерский рюкзак
12. «Моя девушка купила себе такое платье»
13. На стиле
14. Весна в городе
15. Сексуальность
16.
— Девушка, присаживайтесь.
— Спасибо, я постою.
17. Имитация
18. «Подруга сшила коту жилет в стиле панк-рок»
Бонус: Мэрилин Монро в мешке из-под картошки
Фото на превью mysticalmisogynistic/reddit