18 предметов мебели, с которыми даже пустая комната станет произведением дизайнерского искусства
Шкаф-купе для спальни, стенка для гостиной и стул на колесиках для работы — мы привыкли к стандартному набору функциональной мебели в каждой комнате. Но уют в доме создают именно уникальные вещи, те, которые способны рассказать чуть больше о своем хозяине и его предпочтениях.
Мы в AdMe.ru часто засматриваемся на предметы интерьера с «характером» и хотим поделиться этими невероятными находками и с вами.
1. Чтобы каждый день проводить у моря
2. Этот комод мог бы сниматься в «Гарри Поттере»
3. Стеклянный стол, который сияет на солнце
4. Лампа для любителей экстрима
5. Полезный «цыпленок»
6. Книжный шкаф в виде гор
7. Ножки этого стола завораживают
8. Стол с магическим светом
9. Часы, будто сбежавшие с кастинга на новый фильм Disney
10. Табурет на ножках-карандашах
11. Смотришь на столик и медитируешь
12. Идеальные линии ножек
13. Стол-прищепка для приятных мелочей
14. Кресло в виде руки из переработанных скейтбордов
15. Вешалка, на которой поместятся все куртки, шапки и шарфы
16. Столик для любителя литературы
17. Настенная полка для разных приятных мелочей
18. Кофейный столик с зеркалом и светодиодами
Какая деталь интерьера вам понравилась больше всего? Есть ли у вас подобная декоративная мебель в доме или вы предпочитаете минимализм?
Фото на превью westondeboer / reddit , Xdexter23 / reddit