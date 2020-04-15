18 предметов мебели, с которыми даже пустая комната станет произведением дизайнерского искусства

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Шкаф-купе для спальни, стенка для гостиной и стул на колесиках для работы — мы привыкли к стандартному набору функциональной мебели в каждой комнате. Но уют в доме создают именно уникальные вещи, те, которые способны рассказать чуть больше о своем хозяине и его предпочтениях.

Мы в AdMe.ru часто засматриваемся на предметы интерьера с «характером» и хотим поделиться этими невероятными находками и с вами.

1. Чтобы каждый день проводить у моря

2. Этот комод мог бы сниматься в «Гарри Поттере»

3. Стеклянный стол, который сияет на солнце

4. Лампа для любителей экстрима

5. Полезный «цыпленок»

6. Книжный шкаф в виде гор

7. Ножки этого стола завораживают

8. Стол с магическим светом

9. Часы, будто сбежавшие с кастинга на новый фильм Disney

10. Табурет на ножках-карандашах

11. Смотришь на столик и медитируешь

12. Идеальные линии ножек

13. Стол-прищепка для приятных мелочей

14. Кресло в виде руки из переработанных скейтбордов

15. Вешалка, на которой поместятся все куртки, шапки и шарфы

16. Столик для любителя литературы

17. Настенная полка для разных приятных мелочей

18. Кофейный столик с зеркалом и светодиодами