18 предметов интерьера, которым самое место на свалке, а не в вашей квартире

Идеальный интерьер без сучка, без задоринки бывает только на страницах глянцевых журналов. В суровой реальности жилище быстро обрастает мелочами, которые могут безнадежно испортить даже самое стильное убранство. Любой дизайнер не раздумывая и без сожаления выбросил бы эти вещи, ведь они сводят на нет все ваши старания по обустройству красивой и уютной квартиры.

AdMe.ru внимательно изучил мнения профессионалов и составил подборку предметов, которым давно пора на покой.

1. Коврик для кухонной мойки

В прошлом мойки из нержавейки пользовались бешеной популярностью. К ним дополнительно докупали пластиковые коврики, которые защищали покрытие от царапин, подавляли шум и берегли посуду от сколов. Сегодня покупатели все чаще выбирают мойки из искусственного или натурального камня, которые меньше подвержены повреждениям и более эстетично смотрятся. Любителям стальных раковин дизайнеры советуют присмотреться к прозрачным коврикам из силикона, которые не так бросаются в глаза, как их устаревшие предшественники.

2. Хозяйственное ведро в качестве мусорного

Стоит у всех на виду, выглядит неряшливо и тоскливо. К счастью, современные дизайнерские решения добрались и до этого предмета. Специалисты уверены — зона выбрасывания отходов может быть не только практичной и функциональной, но и красивой.

3. Пластиковые наборы аксессуаров для ванной комнаты

Еще достаточно часто встречаются в квартирах ввиду своей невысокой стоимости и доступности. Увы, но привычная многим пластиковая атрибутика только опрощает и удешевляет интерьер ванной комнаты. Не стоит забывать, что аксессуары играют в интерьере важную роль, поэтому экономить на них точно не стоит.

4. Устаревшая люстра

Устаревшие люстры, бра и тусклый свет способны испортить интерьер любой комнаты. Без сожаления откажитесь от моделей, которые были в тренде 10–20 лет назад. Стильные светильники и правильное освещение могут визуально расширить пространство и сделать интерьер уютнее.

5. Круглая кровать

Кровать круглой формы уместна далеко не в каждой спальне, занимает много пространства и требует специального постельного белья. Пора оставить в прошлом этот далеко не самый практичный предмет мебели.

6. Шторка для ванной

Полиэтиленовые пестрые шторы для ванной все никак не канут в Лету. Дизайнеры негодуют и настоятельно рекомендуют заменить их на защитные конструкции из стекла, которые выглядят стильно и дорого.

7. Кухонный уголок

Эта деталь способна вмиг вернуть вашу кухню в советское прошлое. Выглядит несовременно, громоздко и съедает драгоценное пространство. Специалисты в голос советуют рассмотреть альтернативные варианты обеденной зоны.

8. Декоративный фальшкамин

Фальшивые элементы декора не пользуются популярностью среди дизайнеров, ведь сегодня в тренде натуральность, простота и природные материалы. Без сожаления избавляемся от пережитка прошлого в виде фальшкамина из гипсокартона и подбираем стильную альтернативу. Например, здесь.

9. Массивная кожаная мебель

Возглавляет парад безнадежно устаревших диванов громоздкий кожаный гарнитур. Стоит чудовищно дорого, выглядит чопорно и приносит не самые комфортные ощущения во время сидения. Ко всему прочему, в условиях среднестатистических квартир смотрится нелепо и съедает ценное пространство. Кожаная мебель будет более гармонично смотреться в загородном доме или на даче.

10. Кувшин с фильтром для воды

Фильтр-кувшин создает на кухне эффект визуального шума, который так не любят все дизайнеры. Можете смело избавляться от этого пережитка прошлого, ведь сегодня существуют более качественные и привлекательные на вид девайсы для очистки воды.

11. Громоздкий компьютерный уголок

В 90-х и 2000-х этот предмет мебели горделиво красовался в углу комнаты практически в каждой квартире. Массивные компьютерные столы с полками для хранения дисков и выдвигающимся отсеком для клавиатуры ушли в прошлое, а им на смену пришла мобильная, легкая и многофункциональная мебель.

12. Мягкое или деревянное сиденье для унитаза

Такие сиденья не отличаются гигиеничностью, а их дизайн безнадежно устарел. Смело забываем этот «привет из 90-х», как страшный сон.

13. Ароматические свечи

Дешевые ароматические свечи не только издают резкий и приторный запах, но и выделяют в воздух вредные вещества. Лучше чуть переплатить за действительно качественный продукт, зато точно знать, что он не нанесет ущерб вашему здоровью. Отличная альтернатива — ароматический диффузор в виде интерьерных духов для дома.

14. Бюджетные или старые межкомнатные двери

Двери — неотъемлемая часть интерьера, показатель статуса и дохода хозяев жилища. Профессионалы не советуют на них экономить. Ведь бюджетные модели не только проигрывают по качеству, но и делают интерьер дешевым и устаревшим.

15. Посуда, не предназначенная для кормления питомцев

Ни одна кухня не может носить звание стильной и роскошной, если в углу стоит старое блюдце для хозяйского кота.

16. Пластиковый экран под ванну

Экран под ванну выполняет несколько основных функций: скрывает канализационные трубы и позволяет хранить различные хозяйственные мелочи. Сплошной прагматизм и никакой эстетики. Сегодня дизайнеры все чаще отдают предпочтение отдельно стоящим ваннам, которые выглядят эффектно и стильно. Ради такой красоты даже бутылки с бытовой химией можно спрятать в шкаф.

17. Пластмассовое ситечко для раковины

Выглядит дешево и может испортить впечатление даже от самой дорогой и модной кухни. Кухонная мойка и без этого предмета изобилует привлекающими внимание мелочами, поэтому не стоит усугублять ситуацию.

18. Старое компьютерное кресло

Со временем любое кресло деформируется, становится неудобным и выглядит, мягко говоря, уныло: ткань изнашивается, кожа трескается, а обивка проседает. Не забывайте своевременно менять то, на чем сидите, ведь уже давно доказано, что удобство работы положительно влияет на ее качество. Не экономьте на своем комфорте, и тогда спина, шея и некоторые другие части тела точно скажут вам «спасибо».