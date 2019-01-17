18 полезных штуковин с AliExpress, которые значительно упростят вашу жизнь (Каждая вещь стоит меньше 100 руб.)

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На AliExpress даже при небольшом бюджете можно найти уникальные вещи, которые в обычном магазине не купишь. Например, таймер, который подскажет, до какой степени сварилось яйцо, очки против луковых слез и брелок, который откликается на голос.

Мы в AdMe.ru прочитали отзывы покупателей и выяснили, что действительно полезного можно купить, если в кошельке всего 100 рублей.

1. Декоративные зеркальные наклейки

Купить можно здесь.

2. Упор для дверной ручки

Купить можно здесь и здесь.

3. Силиконовая формочка в виде перышка

Купить можно здесь.

4. Гелевый коврик, на который можно приклеить что угодно

Купить можно здесь.

5. Декоративные панели, имитирующие кирпичную стену

Купить можно здесь.

6. Наклейка «Луна», которая светится в темноте

Купить можно здесь.

7. Фиксатор для ножа

Купить можно здесь.

8. Брелок, который откликается на ваш голос (для тех, кто вечно не может найти свои ключи)

Купить можно здесь.

9. Щетка для удаления шерсти животных

Купить можно здесь.

10. Таймер, который покажет, до какой степени сварилось яйцо

Купить можно здесь.

11. Упоры для крышек

Купить можно здесь.

12. Очки против луковых слез

Купить можно здесь.

13. Подвесная корзинка для пакетов

Купить можно здесь.

14. Фигурные ножи для хлеба

Купить можно здесь.

15. Универсальная щетка

Купить можно здесь.

16. Накидка для стрижки волос

Купить можно здесь.

17. Игрушка для животных

Купить можно здесь.

18. Брелок, местонахождение которого можно определить по телефону