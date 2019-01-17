18 полезных штуковин с AliExpress, которые значительно упростят вашу жизнь (Каждая вещь стоит меньше 100 руб.)
На AliExpress даже при небольшом бюджете можно найти уникальные вещи, которые в обычном магазине не купишь. Например, таймер, который подскажет, до какой степени сварилось яйцо, очки против луковых слез и брелок, который откликается на голос.
Мы в AdMe.ru прочитали отзывы покупателей и выяснили, что действительно полезного можно купить, если в кошельке всего 100 рублей.
1. Декоративные зеркальные наклейки
2. Упор для дверной ручки
3. Силиконовая формочка в виде перышка
4. Гелевый коврик, на который можно приклеить что угодно
5. Декоративные панели, имитирующие кирпичную стену
6. Наклейка «Луна», которая светится в темноте
7. Фиксатор для ножа
8. Брелок, который откликается на ваш голос (для тех, кто вечно не может найти свои ключи)
9. Щетка для удаления шерсти животных
10. Таймер, который покажет, до какой степени сварилось яйцо
11. Упоры для крышек
12. Очки против луковых слез
13. Подвесная корзинка для пакетов
14. Фигурные ножи для хлеба
15. Универсальная щетка
16. Накидка для стрижки волос
17. Игрушка для животных
18. Брелок, местонахождение которого можно определить по телефону
Фото на превью TL outsea Store / Aliexpress, Romantic Art Store / Aliexpress