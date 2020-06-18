18 объявлений и реклам, за которыми скрываются целые истории

31 1 13 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой, увидев рекламу или объявление, мы понимаем, что где-то пропадает настоящий литературный гений. Ведь сделать из пары строчек подлинный шедевр удастся не всякому человеку. Хотя часто происходит и так, что автор, по всей видимости, просто не выспался и допустил досадную ошибку, которая мгновенно покорила пользователей интернета. Впрочем, за многими из этих творений явно стоят какие-то увлекательные истории, просто мы их, к сожалению, не узнаем.

Редакция AdMe.ru не смогла пройти мимо этих шедевров, созданных с чувством, душой, а порой и с недюжинной смекалкой.

1. «Сфотографировано на стене одной из школ моего города»

Возможно, здесь имеется скрытый смысл: школьные знания могут пригодиться и в самых трудных жизненных ситуациях. Ведь известно, что с помощью циркуля нарисовать квадрат можно, просто это требует сложных манипуляций.

2. «Заезжал сегодня в страховую и в туалете на двери увидел это»

3. «Зашел в лифт и увидел это. С первыми 4 пунктами все ясно, но 5-й...»

4. Видеомусор не бросать!

5. Стоянка для велосипедов на закрытой и охраняемой территории одного дома

6. Плановое отключение воды? Плановая переустановка Windows!

7. Что, простите?

8. «У нас вот такую табличку на остановке повесили. Правда, быстро поменяли»

9. «Я этот ценник лично фотографировал»

10. Красиво жить не запретишь. Это объявление висит у входа в городской музей

11. Что-то тут не так...

12. Защита высшей категории

13. «В нашем доме завелся анонимный плательщик»

14. Загадочные обстоятельства в студенческом общежитии

15. «В офисе общий холодильник. Бывали случаи, что пропадали продукты. У кого-то, видно, сдали нервы»

16. «Увидел у коллег в кабинете»

17. Администрация парка знает толк в объявлениях

18. Мы искренне надеемся, что вам такая проблема незнакома

А вам на глаза попадаются такие шедевры? Поделитесь ими в комментариях.