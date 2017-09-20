18 модных новинок, которые доказывают, что у стилистов кончились идеи

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Куда только не заносит законодателей мод в попытках придумать что-то новое и оригинальное. Но, несмотря на безумство затей, некоторые тренды вполне могут перекочевать с подиумов на улицы наших городов. Чтобы потом не лишиться чувств при виде этих «чудес», AdMe.ru предлагает прямо сейчас взглянуть на 18 самых странных новинок в индустрии красоты.

1. Брови-перья

Тренд буквально «заразил» интернет. В инстаграме можно увидеть разные варианты бровей-перьев: с блестками, в виде пера павлина, с замысловатым узором. Кстати, такую «красоту» могут замутить лишь обладательницы густых бровей. А для остальных есть следующий, не менее убойный тренд.

2. Накладные брови

Человечество уже давно свыклось с париками, накладными ногтями и ресницами. Новым шагом стали накладные брови — дань моде на густые брови. Если раньше девушкам приходилось рисовать брови карандашом или делать татуаж, то теперь есть маленькие «парики», которые держатся от 3 дней до 2 недель.

3. Макияж ушей

Стилистам и бьюти-блогерам понравилась идея украшать уши не сережками или каффами, а тенями всех возможных цветов. Модницам предлагают закрашивать только мочку, контур уха или все ухо, как на картинке с золотым макияжем. А простым смертным идея показалась довольно странной.

4. Размазанная помада

Тренд «lollipop lips» дословно переводится как «леденцовые губы». Помада слегка размазана и выходит за естественный контур губ, как бы имитируя последствия поедания леденца на палочке. Если подумать, это очень удобный тренд. Не успела толком нанести помаду с утра, еще и размазала ее впопыхах, а все равно оказалась самой модной в офисе.

5. Голографические волосы

Идеальный вариант для тех, кто без ума от единорогов: с таким окрашиванием ваши волосы будут выглядеть точь-в-точь как грива фантастического существа. Кто-то пришел в восторг от нового тренда, а кто-то счел голографические волосы детской забавой, к тому же крайне непрактичной: ведь краска будет быстро вымываться.

6. «Единорожий» маникюр

Раз уж мы заговорили о единорогах, то вот еще одна новинка, связанная с ними, — «единорожий» маникюр. Он существует в разных вариантах, но всегда отличается обилием блесток, пастельных тонов и перламутра.

7. Эффект влажных век

По консистенции «мокрые тени» напоминают блеск для губ, но на самом деле средство состоит из прозрачного праймера, блеска для век и других компонентов. В повседневной жизни тренд оказался не самым стойким: уже через 10 минут после нанесения тени начинают скапливаться в складках века или попросту течь. Поэтому тренд больше подойдет для тематической фотосессии, чем для прогулки по городу.

8. Светодиодные накладные ресницы

Чтобы еще сильнее акцентировать внимание на глазах, дизайнеры придумали светящиеся накладные ресницы — это светодиодные ленты, прикрепляющиеся к веку с помощью специального клея. Работать «гирлянды» могут в трех режимах: мигать, переливаться или искриться. Несмотря на эффектность, модники пока скептически относятся к этому новому тренду.

9. Брови-колючки и «драконьи» брови

Мода на эксперименты с бровями продолжает набирать обороты в 2017 году. Кажется, что скоро откроют парикмахерские исключительно для бровей. Еще парочка оригинальных вариантов для ваших бровей: стили «колючки» и «дракона». Последний явно появился на волне популярности сериала «Игра престолов».

10. Блестки на ягодицах

Яркий, безумный летний тренд для тех, кто не боится выделяться, причем выделяться с помощью определенной части тела. Следовать этой прихоти моды легко — просто нанесите блестки на ягодицы и закрепите на коже с помощью геля или лака для волос. Насчет удобства этого тренда у редакции есть большие сомнения.

11. Волнистые губы

Видимо, кто-то посчитал, что у контура губ маловато изгибов, и нарисовал это. Волнистые губы больше похожи на карикатурный рисунок, чем на реально существующий тренд в макияже. А ведь он существует! И активно захватывает интернет.

12. Волнистые брови

Та же участь постигла и многострадальные брови. Их рисуют и укладывают в виде двух симметричных волн.

13. Брови-косички

На этом приключения бровей в мире моды не заканчиваются. Стилисты теперь заплетают из бровей маленькие аккуратные косички. Да-да, вы не ослышались: косички из бровей.

14. Стрелка в обратную сторону

Стрелка, нарисованная в обратную сторону, вызывает настоящий когнитивный диссонанс. Но это не мешает бьюти-блогерам придумывать все новые варианты такого макияжа. Эх, только женщины обычные стрелки научились рисовать, и тут такой удар...

15. Макияж и маникюр с помпонами

Этот тренд больше подходит для тематической вечеринки или фотосессии, чем для повседневной жизни. Но блогеры продолжают упорствовать и публикуют все новые фотографии с макияжем или маникюром, в которых используются помпоны. Посуду с таким маникюром точно не помоешь.

16. Нарисованные слезы

Слезы «рисуют» вокруг глаз и под глазами с помощью блесток или растушеванных теней. Тренд уже примерили на себя некоторые звезды Голливуда. Так что теперь, если вы вдруг расплакались и на лице остались следы от потекшего макияжа, не расстраивайтесь и не запаривайтесь над тем, чтобы поправить макияж.

17. Корсет для волос

Просто заплетать косички — это уже прошлый век. Продвинутые бьюти-блогеры сначала плетут косички, а потом заплетают их лентами в своеобразный корсет.

18. Язык в блестках

Нет, все, конечно, хорошо и красиво, но как с таким «макияжем» кушать?

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