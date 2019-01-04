18 несложных идей, как превратить ненужный хлам в дизайнерскую вещь

4

63

28k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Практически в каждом из нас где-то глубоко спрятан талантливый модельер. Но, увы, не у всех он, как говорится, родился с ровными руками. Не спешите отчаиваться. Если у вас в шкафу давно пылятся ненужные вещи, самое время задействовать фантазию и создать авторское изделие — одежду, игрушку или аксессуар.

AdMe.ru отыскал на просторах интернета несложные в исполнении переделки, которые под силу каждому, кто умеет держать в руках иголку, орудовать ножницами и делать ровную строчку.

1. Женственное зимнее платье

Не спешите выбрасывать старый растянутый свитер: его легко можно трансформировать в зимнее платьице.

2. Милые заколки для волос

Такие трогательные гребни для волос может создать даже начинающая рукодельница.

3. Уютные светильники

Создать светильники из плетеных корзин под силу даже ребенку.

4. Асимметричная юбка

Уверены, у каждого в шкафу найдется юбка времен бабушкиной молодости, которую всего за 15 минут можно превратить в модную вещь.

5. Кокетливая юбка

Скучная юбка может заиграть яркими красками, если проявить немного фантазии.

6. Оригинальные аксессуары

Незатейливые пуговицы на кожаных креплениях изменят вид привычных вещей и подарят им вторую жизнь.

7. Футболка для малыша

Мамам маленьких непосед хорошо известна проблема стойких пятен на детской одежде. Посмотрите, как можно элегантно ее решить.

8. Цветочный кардиган

Отличная идея для тех, кто заждался весну.

9. Новогодняя елочка

Всего за 5 минут из ершика для бутылок может получиться декоративная елочка.

10. Фантазийная юбка

Из старой футболки может получиться отличная юбка с кокетливым бантом сзади.

11. Стильный бомбер

Из старой рубашки парня, отца или старшего брата может получиться интересный женский бомбер. С пошаговой инструкцией можно ознакомиться здесь.

12. Нежная блуза

Чтобы создать подобную кофточку, понадобится старая рубашка и умение делать ровные швы — вручную или на машинке. Никаких выкроек и чертежей!

13. Пелерина за полчаса

Из старомодной юбки может получиться отличная пелерина, которая не только украсит вас, но и согреет в зимние холода.

14. Старая новая сумка

Не стоит избавляться от любимой сумочки, если на ней появились царапины: просто скройте несовершенства с помощью меха. Подробную инструкцию вы найдете здесь.

15. Больше не старомодные брюки

Брюки клеш чаще всего выглядят этаким приветом из 90-х. Но не спешите их выбрасывать, просто слегка модернизируйте.

16. Романтичное платьице

Чтобы изменить до неузнаваемости неудачный или надоевший наряд, декорируйте его кружевом.

17. Платье из юбки

Из длинной юбки получится отличное платье длины мини или миди.

18. Кроп-топ

Из джинсовой рубашки получится актуальный кроп-топ.

Бонус

А что делать тем, чьи попытки перешить вещь не увенчиваются успехом? Не опускайте руки и пробуйте, пробуйте, пробуйте. Чтобы разочарование от испорченных вещей не убило творческую инициативу, берите вещи, которые не жалко. Или отправляетесь в секонд-хенд за материалом для обновки. У вас обязательно получится, даже если не с первого раза!