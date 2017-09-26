18 возмутительно дорогих вещей, которые отличаются от обычных только ценой

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Говорят, скупой платит дважды. Но всегда ли имеет смысл покупать исключительно дорогие товары, особенно если по своим функциям они не отличаются от дешевых? AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку возмутительно дорогих вещей, которая удивит даже тех, кто привык бросать деньги на ветер.

18. Колыбель в форме яйца, $ 20 000 000

Цена колыбели от испанского дизайнера Ксимо Таламантеса, в общем-то, оправданна: она целиком изготовлена из 24-каратного золота. Но для тех, кто не может позволить себе колыбель за $ 20 млн есть модель попроще — из 18-каратного золота «всего» за $ 220 000.

17. Часы из нержавеющей стали, $ 11 317 945

Если с первым изделием в нашей подборке все понятно, то к этим часам от Patek Philippe возникает много вопросов, ведь они сделаны из нержавеющей стали. Но и у этой цены нашлось оправдание: дело в том, что часов из этой серии, выпущенной в 1943 году, в мире существует всего 4 штуки.

16. Золотой велосипед, $ 393 000

Велосипед по цене автомобиля? Возможно, такое предложение придется по вкусу тем, кто уже устал от итальянских суперкаров, но по-прежнему хочет выделяться на дороге. Как уверяет производитель велосипеда Goldgenie, тот полностью сделан из 24-каратного золота — включая цепь и самые мелкие детали.

15. Рубиновый смартфон, $ 360 000

Очередной супердорогой гаджет от Vertu украшен парой бриллиантов и рубиновой коброй с изумрудными глазами, а в комплекте к нему прилагается ювелирное украшение. Потому неудивительно, что устройство доставляется своему покупателю не почтой или курьерской службой, а специальным вертолетом.

14. Золотое домино, $ 153 000

Вероятно, нужно быть истинным фанатом игры в домино, чтобы приобрести себе набор из полностью золотых костяшек, украшенных бриллиантами. Производители набора, немецкие компании Lieb Manufaktur и Veridor, считают, что их домино оценят по достоинству те, кто хотел бы совмещать игру с созерцанием прекрасного.

13. Драгоценная бутылка с соской, $ 136 000

Еще одно умопомрачительное по цене и внешнему виду изделие от Таламантеса. По словам дизайнера, на создание бутылочки из белого и розового золота его вдохновили русские матрешки.

12. Золотой айфон, $ 70 000

Смартфоны Apple сами по себе недешевы, но для тех, кто может позволить себе большее, выпускаются версии из золота, платины и даже метеоритного железа, отделанные бриллиантами.

11. Ванна-гамак, покрытая золотом, $ 63 000

Наполнять эту ванну предлагается из напольного крана, а опустошать — через отверстие в полу прямо в канализацию. Пожалуй, это не самый удобный вариант, зато как гармонично смотрится.

10. Самая дорогая соска в мире, $ 35 658

Те, кто уже обзавелся золотыми колыбелью и бутылочкой, наверняка не откажут себе в такой «мелочи», как соска-пустышка от того же дизайнера. Тем более что, в отличие от обычных сосок, ее можно передавать по наследству.

9. Ювелирные украшения для глаз, $ 15 590

Индийские дизайнеры уже удивляли нас золотыми рубашками, а теперь пришла очередь контактных линз. Производитель уверяет, что золотое покрытие и бриллианты не соприкасаются с роговицей и не препятствуют проникновению кислорода.

8. Скейтборд, покрытый золотом, $ 15 000

Скейтборд от дизайнера Мэттью Уиллета весит на 80 % больше обычного из-за своего золотого покрытия. Несмотря на эту особенность, доска вполне рабочая.

7. Наручный лабиринт, $ 12 300

Старую добрую игрушку в форме наручных часов оценят те, кому уже наскучили электронные игры. Золотой лабиринт с платиновым шариком неплохо смотрится в качестве украшения и поможет отвлечься не хуже смартфона.

6. Золотые наушники, инкрустированные бриллиантами, $ 9 995

По словам Brikk, эти наушники идеально подойдут музыкантам, аудиофилам и обладателям золотых айфонов, корпусы для которых также производятся этой компанией.

5. Зубная щетка с 5-летней гарантией, $ 3 802

Жизнь обычной зубной щетки длится не дольше пары месяцев, но компания Reinast утверждает, что их титановая щетка может прослужить от 5 до 11 лет при условии регулярной замены щетины, которая продается в комплекте. А за отдельную плату на щетку нанесут гравировку с вашим именем.

4. Сумка Balenciaga, очень похожая на сумку IKEA, $ 2 200

Кто бы мог подумать, что у хозяйственной сумки из IKEA появится люксовая версия? Ведь обычно копируют дорогие изделия, а не наоборот. Впрочем, шведская компания чувствует себя польщенной, что такой бренд, как Balenciaga, нашел вдохновение в их продукции.

3. Плитка шоколада, $ 260

Какао-бобы для этого шоколада выращиваются на отдаленных фермах Эквадора. Там их собирают со 130-летних шоколадных деревьев, а весь процесс изготовления шоколада от сбора до упаковки состоит из 36 этапов.

2. Золотой сахар, $ 120 за 3 кубика

Сахар от британской компании Firebox ничем не отличается от обычного рафинада, не считая покрытия из 24-каратного съедобного золота. Продукт предлагается использовать для придания блеска кофе, коктейлям и другим напиткам, а также для украшения десертов.

1. Чипсы, $ 56 за 5 штук

Самые дорогие в мире чипсы производятся шведской пивоваренной компанией S:t Eriks. Цену оправдывают ингредиенты: грибы мацутакэ, трюфельные водоросли, королевский укроп, лександский лук и сусло индийского пейл-эля. Картофель для чипсов выращивается и собирается вручную в местечке Амарнэс в Северной Швеции.

Бонус: унитаз в виде яблока

Унитаз iPoo от дизайнера из Нью-Йорка Милоша Париповича пока существует только на бумаге. Но мы нисколько не сомневаемся, что если бы он на самом деле продавался, то за ним, как и за прочими изделиями Apple, выстроилась бы очередь, несмотря на высокую цену.