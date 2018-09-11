18 недорогих вещей с AliExpress, которые значительно упростят родительские будни

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Дети, конечно, «цветы жизни», но растить их совсем непросто. Сегодня этот «цветик» потерялся в магазине и заставил маму понервничать, а вчера отказался от полива уже намыленной головы, опасаясь, что вода попадет в глазки. Какое счастье, что каждый день в мире появляются новые приспособления, призванные облегчить родительский быт. И главное, что бежать за ними никуда не нужно, достаточно просто сделать несколько кликов.

Мы в AdMe.ru прошерстили AliExpress и обнаружили несколько полезных вещиц, которые упростят жизнь молодым родителям. Кстати, они совсем не дорогие.

18. Набор ершиков для бутылочек и сосок

Чудо-набор сэкономит массу времени и бережно очистит детскую посуду.

17. Браслет безопасности, позволяющий не потерять ребенка в толпе

Одна часть этого браслета безопасности крепится к руке родителя, другая — к руке ребенка. Теперь можно быть спокойным, что чадо не потеряется в толпе.

16. Веселая леечка для воды

Милые котики помогут вымыть голову малышам, которые ужасно не любят эту процедуру.

15. Многофункциональная шапочка для душа

Супершапочка не только защищает глазки и ушки от попадания шампуня или воды, но также может пригодиться при стрижке. А задорный медвежонок не оставит шансов плохому настроению!

14. Обучающий набор для чистки зубов

Классный обучающий набор пригодится и родителям грудничков, и детям, которые пытаются чистить зубки самостоятельно. В нем есть мягкая массажная щетка для десен, щетка с силиконовой щетиной и обычная зубная щетка.

13. Дверной протектор

С этими протекторами сочных цветов дверь не захлопнется из-за случайного порыва ветра и не прищемит малышу пальцы.

12. Спальный мешок для ребенка

Мягкое хлопковое одеяло с ушками навевает только хорошие сны и не дает малютке замерзнуть зимой.

11. Кроватка для путешествий

Можно смело брать ребенка в путешествие или на пикник, если обзавестись такой вот портативной кроваткой. Она защитит малыша от насекомых и при этом будет прекрасно проветриваться.

10. Детская автомобильная подушка

Симпатичная бархатная подушка удобно крепится к ремню безопасности. Отличный вариант не только для маленьких любителей путешествий, но и для тех, кто хочет немного поспать по дороге в школу.

9. Прикроватный органайзер

С этим прикроватным органайзером книжки, полотенца и любимого мишку больше не нужно будет искать по всей квартире.

8. Наколенники для малышей с антискользящим покрытием

Какой младенец не любит ползать? О ссадинах и царапинах на ножках можно забыть, если надеть теплые наколенники с антискользящим покрытием.

7. Светодиодные насадки на коляску

Вечерние прогулки станут более безопасными, если прикрепить к коляске светодиодные насадки. С ними коляска будет намного заметнее для автомобилистов, когда вы решите перейти неосвещенную улицу.

6. Ланч-бокс «Кукуруза»

На вид «кукурузный» ланч-бокс кажется небольшим. На деле же два его отделения легко вмещают в себя 800 мл чего-нибудь вкусного и полезного.

5. Обеденный набор

Сложно устоять против такой милоты и не научиться есть самостоятельно!

4. Озорные штанишки для маленьких модников

Если надеть эти озорные штанишки с умильным монстриком, можно в два счета стать звездой детского сада или песочницы!

3. Набор для создания слепков

Такой набор поможет весело провести время с ребенком и сохранить воспоминания о первых месяцах и годах жизни.

2. Прорезыватели-зверушки

Скрасить и облегчить процесс появления первых зубов можно при помощи этого прорезывателя в форме единорога или, например, совенка.

1. Набор для хранения молочных зубов

Выпадение молочных зубов вполне можно превратить в захватывающую игру, если у вас есть этот набор.

А какие из этих вещиц вы бы купили уже сейчас? Или, может быть, вы нашли что-то еще более крутое? Делитесь в комментариях!