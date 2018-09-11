18 недорогих вещей с AliExpress, которые значительно упростят родительские будни
Дети, конечно, «цветы жизни», но растить их совсем непросто. Сегодня этот «цветик» потерялся в магазине и заставил маму понервничать, а вчера отказался от полива уже намыленной головы, опасаясь, что вода попадет в глазки. Какое счастье, что каждый день в мире появляются новые приспособления, призванные облегчить родительский быт. И главное, что бежать за ними никуда не нужно, достаточно просто сделать несколько кликов.
Мы в AdMe.ru прошерстили AliExpress и обнаружили несколько полезных вещиц, которые упростят жизнь молодым родителям. Кстати, они совсем не дорогие.
18. Набор ершиков для бутылочек и сосок
Чудо-набор сэкономит массу времени и бережно очистит детскую посуду.
17. Браслет безопасности, позволяющий не потерять ребенка в толпе
Одна часть этого браслета безопасности крепится к руке родителя, другая — к руке ребенка. Теперь можно быть спокойным, что чадо не потеряется в толпе.
16. Веселая леечка для воды
Милые котики помогут вымыть голову малышам, которые ужасно не любят эту процедуру.
15. Многофункциональная шапочка для душа
Супершапочка не только защищает глазки и ушки от попадания шампуня или воды, но также может пригодиться при стрижке. А задорный медвежонок не оставит шансов плохому настроению!
14. Обучающий набор для чистки зубов
Классный обучающий набор пригодится и родителям грудничков, и детям, которые пытаются чистить зубки самостоятельно. В нем есть мягкая массажная щетка для десен, щетка с силиконовой щетиной и обычная зубная щетка.
13. Дверной протектор
С этими протекторами сочных цветов дверь не захлопнется из-за случайного порыва ветра и не прищемит малышу пальцы.
12. Спальный мешок для ребенка
Мягкое хлопковое одеяло с ушками навевает только хорошие сны и не дает малютке замерзнуть зимой.
11. Кроватка для путешествий
Можно смело брать ребенка в путешествие или на пикник, если обзавестись такой вот портативной кроваткой. Она защитит малыша от насекомых и при этом будет прекрасно проветриваться.
10. Детская автомобильная подушка
Симпатичная бархатная подушка удобно крепится к ремню безопасности. Отличный вариант не только для маленьких любителей путешествий, но и для тех, кто хочет немного поспать по дороге в школу.
9. Прикроватный органайзер
С этим прикроватным органайзером книжки, полотенца и любимого мишку больше не нужно будет искать по всей квартире.
8. Наколенники для малышей с антискользящим покрытием
Какой младенец не любит ползать? О ссадинах и царапинах на ножках можно забыть, если надеть теплые наколенники с антискользящим покрытием.
7. Светодиодные насадки на коляску
Вечерние прогулки станут более безопасными, если прикрепить к коляске светодиодные насадки. С ними коляска будет намного заметнее для автомобилистов, когда вы решите перейти неосвещенную улицу.
6. Ланч-бокс «Кукуруза»
На вид «кукурузный» ланч-бокс кажется небольшим. На деле же два его отделения легко вмещают в себя 800 мл чего-нибудь вкусного и полезного.
5. Обеденный набор
Сложно устоять против такой милоты и не научиться есть самостоятельно!
4. Озорные штанишки для маленьких модников
Если надеть эти озорные штанишки с умильным монстриком, можно в два счета стать звездой детского сада или песочницы!
3. Набор для создания слепков
Такой набор поможет весело провести время с ребенком и сохранить воспоминания о первых месяцах и годах жизни.
2. Прорезыватели-зверушки
Скрасить и облегчить процесс появления первых зубов можно при помощи этого прорезывателя в форме единорога или, например, совенка.
1. Набор для хранения молочных зубов
Выпадение молочных зубов вполне можно превратить в захватывающую игру, если у вас есть этот набор.
А какие из этих вещиц вы бы купили уже сейчас? Или, может быть, вы нашли что-то еще более крутое? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Bala Baby First / AliExpress