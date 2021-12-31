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18 наших звезд, которые разоделись так, что Жанна Агузарова отдыхает в сторонке

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Выход звезд на сцену или красную дорожку — долгожданное событие не только для фанатов и папарацци, но и для самих селебрити. Ведь это очередной повод удивить окружающих своим внешним видом. Причем некоторые представители шоу-бизнеса воспринимают эти слова слишком буквально и для пущего эффекта выбирают максимально эпатажные наряды. Одно можно сказать точно: их появление будут обсуждать на страницах таблоидов еще долгое время.

AdMe.ru составил подборку нарядов отечественных знаменитостей, которые своей экстравагантностью поразили бы даже саму Жанну Агузарову. Убедитесь и вы.

Роза Сябитова

Ксения Собчак

Ольга Бузова

Елена Перминова

Глюкоза (Наталья Ионова)

Ева Польна

Эвелина Бледанс

Николай Басков

Maruv (Анна Корсун)

Анастасия Волочкова

Ани Лорак

Михаил Галустян и Анна Семенович

Манижа

Сергей Лазарев

Маша Распутина

Анфиса Чехова

Линда

Следите ли вы за творчеством этих людей? Чей наряд, на ваш взгляд, самый эксцентричный?

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Макеев Иван / Комсомольская правда / East News
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