18 наших звезд, которые разоделись так, что Жанна Агузарова отдыхает в сторонке
Выход звезд на сцену или красную дорожку — долгожданное событие не только для фанатов и папарацци, но и для самих селебрити. Ведь это очередной повод удивить окружающих своим внешним видом. Причем некоторые представители шоу-бизнеса воспринимают эти слова слишком буквально и для пущего эффекта выбирают максимально эпатажные наряды. Одно можно сказать точно: их появление будут обсуждать на страницах таблоидов еще долгое время.
AdMe.ru составил подборку нарядов отечественных знаменитостей, которые своей экстравагантностью поразили бы даже саму Жанну Агузарову. Убедитесь и вы.
Роза Сябитова
Ксения Собчак
Ольга Бузова
Елена Перминова
Глюкоза (Наталья Ионова)
Ева Польна
Эвелина Бледанс
Николай Басков
Maruv (Анна Корсун)
Анастасия Волочкова
Ани Лорак
Михаил Галустян и Анна Семенович
Манижа
Сергей Лазарев
Маша Распутина
Анфиса Чехова
Линда
Следите ли вы за творчеством этих людей? Чей наряд, на ваш взгляд, самый эксцентричный?
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