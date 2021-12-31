18 наших звезд, которые разоделись так, что Жанна Агузарова отдыхает в сторонке

Выход звезд на сцену или красную дорожку — долгожданное событие не только для фанатов и папарацци, но и для самих селебрити. Ведь это очередной повод удивить окружающих своим внешним видом. Причем некоторые представители шоу-бизнеса воспринимают эти слова слишком буквально и для пущего эффекта выбирают максимально эпатажные наряды. Одно можно сказать точно: их появление будут обсуждать на страницах таблоидов еще долгое время.