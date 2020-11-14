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18 знаменитых нарядов, которые на подиуме и красной дорожке смотрятся совершенно по-разному

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Знаменитости не просто так любят посещать модные показы: там они присматривают платья для своего следующего выхода на красную дорожку. Только порой эти наряды на актрисах и певицах сидят совсем иначе, чем на длинноногих моделях.

Мы в AdMe.ru отыскали 18 платьев с подиума, в которых звезды появлялись на мероприятиях. И не можем определиться, на ком они смотрятся лучше.

1. Versace — Селена Гомес

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Invision / Invision / East News

Певица выбрала яркое открытое платье, которое подчеркнуло ее женственные формы. А в дополнение образа на шею Селена надела массивное ожерелье.

2. Chanel — Кристен Стюарт

© Zabulon Laurent / ABACA / EAST NEWS, © Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

В последние годы актриса много экспериментирует с образом, выбирая смелые наряды и меняя прически. Этот оригинальный сарафан с топом Кристен решила не закрывать бусами и предпочла более лаконичные босоножки.

3. Versace — Серена Уильямс

© AP / EAST NEWS

Спортсменка любит яркие вещи, такие как это короткое платье с золотыми вставками. Но сидит оно на теннисистке совсем не так, как на модели, подчеркивая ее мускулистые руки и накачанные ноги. Как думаете, кому наряд идет больше?

4. Versace — Дженнифер Энистон

© AP / East News, © Evan Agostini / Invision / AP / East News

Дженнифер выбрала откровенное платье и изменила его под себя. Актриса сделала его менее прозрачным и более закрытым.

5. Vivienne Westwood — Скарлетт Йоханссон

© Richard Chambury / Invision / AP / East News, © AFP / EAST NEWS

Женственную фигуру Йоханссон не скрыть даже драпировкой: платье подчеркнуло грудь и бедра Скарлетт. Ремень она посчитала лишним и в качестве акцента использовала леопардовые туфли.

6. Jean Paul Gaultier — Марион Котийяр

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Это одно из самых известных платьев французской артистки. Кто бы мог подумать, что на подиуме оно смотрелось весьма экстравагантно, особенно в сочетании с когтистыми перчатками.

7. Givenchy — Кейт Бланшетт

© EAST NEWS, © AFP / EAST NEWS

Кейт слегка изменила дизайн платья и перешила рукава. Нам кажется, что на ней оно сидит гораздо выигрышнее.

8. Marc Bouwer — Анджелина Джоли

© Imago / Rideaux-PicturePerfect / EAST NEWS

Элегантное атласное платье Джоли дополнила украшением на шею и небольшими сережками. Образ модели, наоборот, завершают массивные серьги и яркий макияж. Какой вариант вам нравится больше?

9. Proenza Schouler — Лора Дерн

© PIXELFORMULA / SIPA / EAST NEWS, © 0000554 / Reporter / East News

Актриса убрала игривый вырез сбоку платья и выбрала классические лодочки вместо оригинальных туфель с подиума.

10. Givenchy — Зои Салдана

© AFP / EAST NEWS, © Emilio Flores / Everett Collection / East News

Это незабываемое платье Зои решила не дополнять аксессуарами и броским макияжем. А собранные волосы открывают тонкую шею и изящные плечи девушки.

11. Oscar de la Renta — Эмма Уотсон

© GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, © AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Актриса рискнула, решив надеть облегающий комбинезон, и не прогадала. А брошь на талии смотрится даже интереснее, чем на груди.

12. Gucci — Хайди Монтаг

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © Invision / East News

Телеведущая и певица надела платье оригинального кроя, которое смотрится на ней весьма неплохо. Особенно без массивных очков и колготок с рисунком.

13. Ralph & Russo — Гвинет Пэлтроу

© AFP / EAST NEWS

Еще один случай, когда звезды переделывали понравившиеся наряды под себя. Артистка избавилась от волана на правой руке, оставив один большой цветок слева, который стал акцентом образа.

14. Oscar de la Renta — Блейк Лайвли

© GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, © Robin Platzer / TwinImages / SipaUSA / East News

Актриса любит смелые наряды и яркие цвета. Платье кислотного оттенка подчеркивает область декольте и бедра, визуально уменьшая талию.

15. Ralph & Russo — Приянка Чопра

© Anthony Behar / Sipa USA / East News

Одно и то же платье выглядит по-разному на худенькой модели и на индийской красавице, которая славится своими женственными формами. Какой вариант вам больше по душе?

16. Marjan Djodjov Pejoski — Бьорк

© Robert Hepler / Everett Collection / East News

Наверняка все помнят скандально известное платье в виде лебедя, в котором Бьорк появилась на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Оказывается, на модели этот наряд выглядел еще смелее, ведь был надет прямо на голое тело.

17. Jean Paul Gaultier — Ким Кардашьян

© Pixelformula / SIPA / Sipa Press Russia / East News, © kimkardashian / Instagram

Американская звезда всегда до мелочей продумывает наряды, стараясь подчеркнуть свои знаменитые формы. Вот пример того, как обыкновенное платье Ким превратила в сенсацию.

18. Poiret — Рианна

© Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, © AFP / EAST NEWS

Фигура певицы изменилась за последние годы, но барбадосская красавица любит себя во всех обликах и старается акцентировать внимание на своих достоинствах.

Как вы считаете, на ком наряды сидят лучше: но тоненьких моделях или на более фигуристых звездах?

Фото на превью Invision / East News, Jonas Gustavsson / East News
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