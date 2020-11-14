18 знаменитых нарядов, которые на подиуме и красной дорожке смотрятся совершенно по-разному

Знаменитости не просто так любят посещать модные показы: там они присматривают платья для своего следующего выхода на красную дорожку. Только порой эти наряды на актрисах и певицах сидят совсем иначе, чем на длинноногих моделях.

Мы в AdMe.ru отыскали 18 платьев с подиума, в которых звезды появлялись на мероприятиях. И не можем определиться, на ком они смотрятся лучше.

1. Versace — Селена Гомес

Певица выбрала яркое открытое платье, которое подчеркнуло ее женственные формы. А в дополнение образа на шею Селена надела массивное ожерелье.

2. Chanel — Кристен Стюарт

В последние годы актриса много экспериментирует с образом, выбирая смелые наряды и меняя прически. Этот оригинальный сарафан с топом Кристен решила не закрывать бусами и предпочла более лаконичные босоножки.

3. Versace — Серена Уильямс

Спортсменка любит яркие вещи, такие как это короткое платье с золотыми вставками. Но сидит оно на теннисистке совсем не так, как на модели, подчеркивая ее мускулистые руки и накачанные ноги. Как думаете, кому наряд идет больше?

4. Versace — Дженнифер Энистон

Дженнифер выбрала откровенное платье и изменила его под себя. Актриса сделала его менее прозрачным и более закрытым.

5. Vivienne Westwood — Скарлетт Йоханссон

Женственную фигуру Йоханссон не скрыть даже драпировкой: платье подчеркнуло грудь и бедра Скарлетт. Ремень она посчитала лишним и в качестве акцента использовала леопардовые туфли.

6. Jean Paul Gaultier — Марион Котийяр

Это одно из самых известных платьев французской артистки. Кто бы мог подумать, что на подиуме оно смотрелось весьма экстравагантно, особенно в сочетании с когтистыми перчатками.

7. Givenchy — Кейт Бланшетт

Кейт слегка изменила дизайн платья и перешила рукава. Нам кажется, что на ней оно сидит гораздо выигрышнее.

8. Marc Bouwer — Анджелина Джоли

Элегантное атласное платье Джоли дополнила украшением на шею и небольшими сережками. Образ модели, наоборот, завершают массивные серьги и яркий макияж. Какой вариант вам нравится больше?

9. Proenza Schouler — Лора Дерн

Актриса убрала игривый вырез сбоку платья и выбрала классические лодочки вместо оригинальных туфель с подиума.

10. Givenchy — Зои Салдана

Это незабываемое платье Зои решила не дополнять аксессуарами и броским макияжем. А собранные волосы открывают тонкую шею и изящные плечи девушки.

11. Oscar de la Renta — Эмма Уотсон

Актриса рискнула, решив надеть облегающий комбинезон, и не прогадала. А брошь на талии смотрится даже интереснее, чем на груди.

12. Gucci — Хайди Монтаг

Телеведущая и певица надела платье оригинального кроя, которое смотрится на ней весьма неплохо. Особенно без массивных очков и колготок с рисунком.

13. Ralph & Russo — Гвинет Пэлтроу

Еще один случай, когда звезды переделывали понравившиеся наряды под себя. Артистка избавилась от волана на правой руке, оставив один большой цветок слева, который стал акцентом образа.

14. Oscar de la Renta — Блейк Лайвли

Актриса любит смелые наряды и яркие цвета. Платье кислотного оттенка подчеркивает область декольте и бедра, визуально уменьшая талию.

15. Ralph & Russo — Приянка Чопра

Одно и то же платье выглядит по-разному на худенькой модели и на индийской красавице, которая славится своими женственными формами. Какой вариант вам больше по душе?

16. Marjan Djodjov Pejoski — Бьорк

Наверняка все помнят скандально известное платье в виде лебедя, в котором Бьорк появилась на церемонии вручения «Оскара» в 2001 году. Оказывается, на модели этот наряд выглядел еще смелее, ведь был надет прямо на голое тело.

17. Jean Paul Gaultier — Ким Кардашьян

Американская звезда всегда до мелочей продумывает наряды, стараясь подчеркнуть свои знаменитые формы. Вот пример того, как обыкновенное платье Ким превратила в сенсацию.

18. Poiret — Рианна

Фигура певицы изменилась за последние годы, но барбадосская красавица любит себя во всех обликах и старается акцентировать внимание на своих достоинствах.