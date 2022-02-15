18 умельцев, которые могут сделать из дома конфетку без вреда для кошелька

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Зачастую стильный декор требует материальных затрат. Но с некоторой долей креатива можно сделать уютный уголок, не потратив много денег. Настоящие сокровища можно обнаружить на распродажах и барахолках. Или сделать их своими руками — например, из деревянных поддонов — удобный диванчик. А порой всего лишь гирлянда может кардинально изменить атмосферу комнаты.

Мы в AdMe.ru в восторге от креатива некоторых пользователей и с завистью смотрим на их воплощение их задумок в декоре. Есть хорошая новость: их не сложно повторить. Или вполне возможно самим придумать что-то еще более крутое.

«Я нашла эту лампу в комиссионке за $ 9,99»

«Мне было трудно найти прикроватную тумбочку. Но наконец я нашла ее, понадобилось только обновить»

«Модернизировала ванную с минимальным бюджетом: краска и декор обошлись менее чем в $ 100»

Если вам это удалось за $ 100, то интересно, что бы вы сделали, имея миллион. © moosegoose90 / Reddit

«По какой-то причине мой старик решил, что старые мобильные телефоны — это хорошее украшение»

«Сделала такую красоту для своей ванной. Следующий проект — то же самое над кроватью»

Такие макраме в рамках становятся популярными. Очень красиво. И выглядит лучше ковров. © TellMeaStory00 / Reddit

«После 5 переездов за 3 года идеальное место найдено»

«Моя подруга купила стол и салфетку, а потом стол поменьше и салфетку к нему»

«Моя спальня. Это небольшая, но честная работа»

«Моя уютная тинейджерская спальня»

«Разрисовала горшки для моих новых кактусов. Так рада, что все получилось! Это точно стало испытанием для моего терпения»

«Все свободное время я трачу на поиск чего-то уютного на блошиных рынках»

Выглядит как идеальное место, чтобы свернуться калачиком с книжкой! © EllaJ1847 / Reddit

«Эта гигантская наклейка на стену согревает всю мою комнату»

«Я расписала стены в доме»

Так балкон выглядит гораздо уютнее

Уголок распродаж

Мне особенно нравится этот искусственный камин. © Quarterafter10 / Reddit

«Создала свою персональную стену, использовав все материалы, которые успела собрать»

«Я сделал палаточный уголок в саду»

«Мой букет из Lego выглядит очень уютно»

Я бы сразу купил этот набор! © MuteNae / Reddit