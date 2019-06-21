18 крутых скульптур, воспевающих красоту и внутреннюю силу женщины

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Во все времена образ женщины вдохновлял всех деятелей искусства, в том числе и скульпторов. Именно во имя прекрасной половины человечества создавались одни из самых великих шедевров: начиная c утонченной Венеры Милосской, продолжая статуей Свободы, которая к тому же символизирует собой целый город, и заканчивая бессчетным количеством прочих образов, выдуманных и реальных, которые воссоздаются и по сей день.