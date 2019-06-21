18 крутых скульптур, воспевающих красоту и внутреннюю силу женщины
Во все времена образ женщины вдохновлял всех деятелей искусства, в том числе и скульпторов. Именно во имя прекрасной половины человечества создавались одни из самых великих шедевров: начиная c утонченной Венеры Милосской, продолжая статуей Свободы, которая к тому же символизирует собой целый город, и заканчивая бессчетным количеством прочих образов, выдуманных и реальных, которые воссоздаются и по сей день.
Как сайт о творчестве и добре, AdMe.ru часто вдохновляется разнообразными произведениями искусства. В этой статье мы собрали работы скульпторов, которым удалось уловить и изобразить (как в цифровом, так и в традиционном виде) изящные тонкие грани внутреннего мира женщины.
Альпинистка
Засыпай
Упорство
Остров персикового цветка
Няня
Вуаль
Сирена
Аррия
Возникновение
Освети меня
Бесконечный танец
Солнцестояние
Танец блаженства
Полнолуние
Гуань Инь
Хрустальная туфелька
Цветочная фигура
Балансирующая скульптура
Какие скульптуры понравились вам больше всего?