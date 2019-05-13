18 крутых штук для дома, которые выведут понятие «комфорт» на новый уровень

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Прогресс не стоит на месте и добирается до наших квартир. И хотя раньше мы даже не подозревали о существовании таких вещей, как держатель мусорных пакетов или подтяжки для простыни, увидев эти крутые приспособления, мы недоумеваем, как же обходились без всего этого.