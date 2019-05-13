18 крутых штук для дома, которые выведут понятие «комфорт» на новый уровень

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Прогресс не стоит на месте и добирается до наших квартир. И хотя раньше мы даже не подозревали о существовании таких вещей, как держатель мусорных пакетов или подтяжки для простыни, увидев эти крутые приспособления, мы недоумеваем, как же обходились без всего этого.

AdMe.ru уже закупил некоторые штучки себе (привет, держатель бокала для ванной). А что вы приобрели бы прямо сейчас?

Дренажный фильтр для раковин и ванн

Купить можно здесь

Светодиодная подсветка для унитаза

Купить можно здесь

Держатель бокала

Купить можно здесь

Складная ротанговая корзина

Купить можно здесь

Оригинальный ершик для унитаза

Купить можно здесь

Тканые салфетки для стола

Купить можно здесь

Органайзер для косметики

Купить можно здесь

Гамак для игрушек

Купить можно здесь

Цифровые весы-чаша

Купить можно здесь

Приспособление для стирки мелких предметов

Купить можно здесь

Крышка для слива

Купить можно здесь

Держатель мусорного пакета

Купить можно здесь

Крепеж для простыни

Купить можно здесь

Кухонный органайзер

Купить можно здесь

Настольный зажим для кабеля

Купить можно здесь

Самоклеящаяся мозаичная плитка

Купить можно здесь

Полочка на колесах

Купить можно здесь

Держатель зонта

Купить можно здесь

Может, у вас уже есть что-то из нашего списка? Поделитесь впечатлениями.

Фото на превью aliexpress, aliexpress

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    28
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  • 30
  • 89.6k

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