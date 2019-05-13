18 крутых штук для дома, которые выведут понятие «комфорт» на новый уровень
Прогресс не стоит на месте и добирается до наших квартир. И хотя раньше мы даже не подозревали о существовании таких вещей, как держатель мусорных пакетов или подтяжки для простыни, увидев эти крутые приспособления, мы недоумеваем, как же обходились без всего этого.
AdMe.ru уже закупил некоторые штучки себе (привет, держатель бокала для ванной). А что вы приобрели бы прямо сейчас?
Дренажный фильтр для раковин и ванн
Светодиодная подсветка для унитаза
Держатель бокала
Складная ротанговая корзина
Оригинальный ершик для унитаза
Тканые салфетки для стола
Органайзер для косметики
Гамак для игрушек
Цифровые весы-чаша
Приспособление для стирки мелких предметов
Крышка для слива
Держатель мусорного пакета
Крепеж для простыни
Кухонный органайзер
Настольный зажим для кабеля
Самоклеящаяся мозаичная плитка
Полочка на колесах
Держатель зонта
Может, у вас уже есть что-то из нашего списка? Поделитесь впечатлениями.
Фото на превью aliexpress, aliexpress