18 крутых штучек для кухни, которые осчастливят любую хозяйку

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И в будни, и в праздники на кухне бурлит деятельность. Что-то варится, жарится, разделывается и печется. И так приятно, когда в кулинарных трудах нам помогают замечательные гаджеты. Команда AdMe.ru предлагает всем хозяевам взять на заметку новые полезные изобретения, которые вскоре станут незаменимыми.

«Циркуль» для теста

Идеальный круг из теста. Что может быть проще, когда у вас появилась в хозяйстве такая удобная вещица. Любой диаметр за считаные секунды.

Блендер без электричества

Этот помощник экономичен, удобен и независим. Он готов измельчить все, что нужно, и на природе, и дома. Пожалуй, это самый подходящий гаджет для готовки при свечах!

Клипса с заметками

Эти клипсы незаменимы на кухне. На них можно писать и стирать разные отметки. Теперь пакеты в холодильнике или шкафчике будут всецело под вашим контролем.

Подставка для яиц «НЛО»

Нет-нет, это вовсе не посадочная станция для инопланетян. Просто в семьях, где любят яйца всмятку, такой гаджет всегда во время завтрака появляется на столе.

Футляр для овощей и фруктов

Такой набор незаменим в хозяйстве. Пять эластичных футляров разных размеров пригодятся для хранения оставшихся после готовки лимона, помидора или лука. А еще их можно использовать как крышки для банок и небольших круглых емкостей.

Домашняя мини-плантация

Говорят, скоро это новое изобретение будет радовать ценителей свежей зелени в городах. Компактная и простая в использовании чудо-плантация работает на основе LED-лампы без солнца и почвы. Нужно лишь вставить картридж с ростками и вовремя их поливать.

Складная пароварка

Блюдо из овощей на пару будет полезным вдвойне! Складная пароварка поможет вам в этом. К тому же ее весенний цвет привнесет позитив на каждую кухню.

Салатница «Авокадо»

Когда накрывается стол, хочется до прихода гостей сохранить свежесть салата. К тому же такая подача поможет держать интригу. И все будут в нетерпении предвкушать приятный сюрприз.

Доски для перфекционистов

С этими приспособлениями обычная нарезка превращается в целое искусство. Можно аккуратно готовить с планшетом, распределять нарезанные овощи. С такой доской легко достигнуть совершенства в создании любимых салатов.

Универсальная овощечистка

Это овощечистка с 3 лезвиями, вращающимися в круглом кейсе. Вы выбираете нужное: стандартное, для нарезки овощей соломкой или с зубчиками. Есть даже особое лезвие для удаления «глазков» у картофеля.

Портативная плитка, греющая еду по команде

Вы только проснулись и желаете, чтобы плита начала готовить завтрак? Тогда дайте команду со своего смартфона, и индукционная мини-плитка начнет разогревать пищу. Кстати, это портативное устройство выручит вас где угодно.

Дозатор для масла

Нужно много масла или чуть-чуть? Выбирайте желаемую толщину струи, используя эту насадку для бутылки. И больше никаких возгласов «Ой, перелила!»

«Умная» ложка для мороженого

ScoopThat превращает укладку мороженого в креманки или вафельные стаканчики в сплошное удовольствие. Все продумано: мороженое в ложке не тает, зато легко отделяется от массы. При этом черпак нагревается без батареек и электричества — при помощи вмонтированного в ручку контейнера с биожидкостью.

Блинная ручка

Готовим блины за одно мгновение. Смешали ингредиенты, легким движением руки «нарисовали» блинчики. Раз, два, три... И подаем на стол!

Полезные держатели на любой случай

Вам нужно поддержать крышку или ложку? Тогда эти забавные гаджеты спешат к вам на помощь. К тому же эти изобретения поднимут настроение и хозяевам, и гостям.

Гаджет для сервировки

Оказывается, набор для масла, перца и соли может быть таким оригинальным и удобным в использовании. А уж домик для зубочисток — поистине отличное вложение в «недвижимость».

Микроволновка-башня

Ваш гениальный подогреватель сохраняет нужную кондицию пиццы, теплого салата и прочих яств. В герметичных отсеках еда будет находиться в режиме «идеального ожидания». С помощью гаджета можно подогреть любое блюдо.

Лопатка «Смайл»

Опытные кулинары знают, что настоящие шедевры готовятся с хорошим настроением. Эта симпатичная лопатка создана именно для того, чтобы результат превзошел все ожидания.