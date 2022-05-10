18 крутых людей, которые потрудились на славу и сделали своим чадам детскую мечты

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Как водится, родителям для ребенка ничего не жаль. Ни времени, ни сна, ни усилий, чтобы сделать по-настоящему идеальную детскую. Еще бы, ведь так хочется окружить любимое чадо максимальным уютом и комфортом. Даже если оно еще только родилось и ничегошеньки не понимает.

Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались комнатами для малышей, в которые любящая родня явно вложила всю душу.

«Вот такую комнату мы сотворили для нашей первой внучки»

Здесь даже Звезда Смерти из «Звездных войн» милая. © SquareInterview / Reddit

«Только что закончила детскую для сына и считаю, что получилось просто огонь»

Может, у меня шалят гормоны, но прямо прослезилась, когда увидела. Лепота же! © Salty**** / Reddit

И еще одна «космическая» комната для недавно родившегося мальчика

Можно я буду твоим сыном, ну пожалуйста?.. Понимаю, что я девушка, да еще и взрослая, но это мелочи! © GirlNumber20 / Reddit

«Рисунок моего папы на стене сделал комнату ну очень уютной»

«У нас для дочки вот такой бюджетный вариант. Мебель сами красили»

«А наша детская не очень девчачья»

А-а-а, вот что мне было нужно в нашей детской во время бесконечных бессонных ночей! © unknown author / Reddit

«Вот так выглядит наша комната для малыша до всего будущего с ним связанного хаоса»

«Это облако на стене я сама сделала»

Это облако, конечно, нереальное. Такое умиротворяющее... Можно я там посплю? © lady888 / Reddit

Тут когда-то люди сидели, на удаленке работали. Но начался новый этап

«Расписала подруге детскую»

Вообще говоря, я бы глянула на такие комнаты года через полтора. То есть сейчас все такое идеальное, мебель модная, а потом: подгузники, одежда, игрушки буквально везде, чей-то носок на люстре. Но рисунок на стене отличный. © shhBabySleeping / Reddit

«Считаю, что дочкина комната выглядит очень уютно»

Да у вас даже собака по цвету подходит. © Michnatt / Reddit

«Только что закончила оформление. Дочка появится на свет через 3 недели»

«Стену нам расписала подруга жены»

О, вы точно будете проводить мно-о-о-ого времени в этом кресле. © hotflashinthepan / Reddit

«Сын еще не родился, а его комната уже самая любимая в доме»

Слушай, а мою комнату обустроить не хочешь? © Pokemaster23765 / Reddit

И еще одна уютная детская для малыша, которому предстоит скоро появиться на свет

«Вложила в эту комнату буквально все свои силы»

«Дочкина детская»

Мне просто сносит крышу от людей, которые могут обычное жилище превратить в настоящий уютный дом. © llamaatemywaffles / Reddit

«Закончили комнату как раз к появлению дочки на свет»

Надеюсь, она оценит ваш труд. А то младенцы, знаете ли, известны своей неблагодарностью. © Leprechaunaissance / Reddit