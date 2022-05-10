18 крутых людей, которые потрудились на славу и сделали своим чадам детскую мечты
Как водится, родителям для ребенка ничего не жаль. Ни времени, ни сна, ни усилий, чтобы сделать по-настоящему идеальную детскую. Еще бы, ведь так хочется окружить любимое чадо максимальным уютом и комфортом. Даже если оно еще только родилось и ничегошеньки не понимает.
Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались комнатами для малышей, в которые любящая родня явно вложила всю душу.
«Вот такую комнату мы сотворили для нашей первой внучки»
- Здесь даже Звезда Смерти из «Звездных войн» милая. © SquareInterview / Reddit
«Только что закончила детскую для сына и считаю, что получилось просто огонь»
- Может, у меня шалят гормоны, но прямо прослезилась, когда увидела. Лепота же! © Salty**** / Reddit
И еще одна «космическая» комната для недавно родившегося мальчика
- Можно я буду твоим сыном, ну пожалуйста?.. Понимаю, что я девушка, да еще и взрослая, но это мелочи! © GirlNumber20 / Reddit
«Рисунок моего папы на стене сделал комнату ну очень уютной»
«У нас для дочки вот такой бюджетный вариант. Мебель сами красили»
«А наша детская не очень девчачья»
- А-а-а, вот что мне было нужно в нашей детской во время бесконечных бессонных ночей! © unknown author / Reddit
«Вот так выглядит наша комната для малыша до всего будущего с ним связанного хаоса»
«Это облако на стене я сама сделала»
- Это облако, конечно, нереальное. Такое умиротворяющее... Можно я там посплю? © lady888 / Reddit
Тут когда-то люди сидели, на удаленке работали. Но начался новый этап
«Расписала подруге детскую»
- Вообще говоря, я бы глянула на такие комнаты года через полтора. То есть сейчас все такое идеальное, мебель модная, а потом: подгузники, одежда, игрушки буквально везде, чей-то носок на люстре. Но рисунок на стене отличный. © shhBabySleeping / Reddit
«Считаю, что дочкина комната выглядит очень уютно»
- Да у вас даже собака по цвету подходит. © Michnatt / Reddit
«Только что закончила оформление. Дочка появится на свет через 3 недели»
«Стену нам расписала подруга жены»
- О, вы точно будете проводить мно-о-о-ого времени в этом кресле. © hotflashinthepan / Reddit
«Сын еще не родился, а его комната уже самая любимая в доме»
- Слушай, а мою комнату обустроить не хочешь? © Pokemaster23765 / Reddit
И еще одна уютная детская для малыша, которому предстоит скоро появиться на свет
«Вложила в эту комнату буквально все свои силы»
«Дочкина детская»
- Мне просто сносит крышу от людей, которые могут обычное жилище превратить в настоящий уютный дом. © llamaatemywaffles / Reddit
«Закончили комнату как раз к появлению дочки на свет»
- Надеюсь, она оценит ваш труд. А то младенцы, знаете ли, известны своей неблагодарностью. © Leprechaunaissance / Reddit
Как вы считаете, какая она — идеальная детская?
Фото на превью captainronmexico-7- / Reddit
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