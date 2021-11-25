18 креативщиков, которые так старались завлечь клиентов, что слегка переборщили

Продвижение товаров и услуг на рынке — дело трудное. Угодить потребителям, которые с каждым годом становятся все более разборчивыми и привередливыми, ой как непросто. Рекламщикам приходится выискивать все новые подходы и методы. Иногда в своем стремлении сделать как лучше они немного перегибают палку, и получается как всегда.

Нас в AdMe.ru весьма позабавили примеры креативного маркетинга, с которыми столкнулись герои нашей подборки. А в бонусе притаился особо привередливый пользователь, который нашел подвох там, где его нет.

«Праздно гулял по магазину, выискивая голодными глазами, что бы мне съесть на ужин. Глаза мои наткнулись на замороженные курники»

«„А как их готовить?“ — спросил я себя. „Так на упаковке должно быть написано!“ — ответил я сам себе. И действительно, очень доходчиво все расписано».

У коровы с упаковки безлактозного молока нет вымени

«На рубашке, которую я купил, есть потайной карман с надписью „Не говори маме“»

Продавец от Бога

Работаю в море. Перед рейсом решил купить новую папку всей жизни — для морских документов. Магазин огромный, куча канцтоваров, найти что-то без помощи консультанта проблематично. Прошу помощи у работницы магазина, она ведет меня в отдел с файликами, папками и системами архивации.

— Девушка, я моряк. Документов много, мне нужна большая папка с секциями. И чтобы закрывалась плотно.

— А-а, так вы в море работаете. Возьмите вот эту, водонепроницаемую.

Потемнело. Купил. © Makluxa / Pikabu

Вот как выглядит многофункциональность

Главное не подарок, а внимание

«О да, время, когда я в Париже любовался Пизанской башней, было просто незабываемым»

«Такого странного Пикачу я нашел на ярмарке пару лет назад»

Ресейл по-дачному

Ползу тут на днях с работы. У метро сидит благообразный седенький дедок, колышимый ветром, и продает картошечку. Дачную. Меленькую такую, чистенькую, нового урожая, все дела. Хендмейдовую. Без ГМО, СМС и регистрации. У меня аж слюнки потекли. Взял 2 пакетика граммов по 300 по ₽ 100 за штуку. Дорого, ну да ладно. Поддержим отечественного производителя.

Примчал домой, сварил в мундире, почистил. Маслице, лучок, соль, черный хлеб, чай. Хм, картошка как картошка. Ничего такого дачного и молодого не ощущается.

Утром захожу в магазин у метро. И вижу там этого самого дедка, который тщательно выбирает меленькую чистенькую картошечку. Ничего не стал говорить. Молодец, блин. © dark256 / Pikabu

Крышка этого стаканчика пережимает соломинку

«Машина давно продана, сын подрос, я развелся, снова женился, 4 раза переехал — и тут нате»

Эти часы идут против часовой стрелки

Восстание машин началось откуда не ждали

Юристам 3.0 к выходным:

Рекламный робот позвонил на телефон абонента с предложением о переходе на другой тарифный план. Трубку снял голосовой помощник, и, поскольку он использовал слово «хорошо», робот понял это как согласие. Абоненту подключили новый тарифный план, пока он спал. © Антон Серго / Facebook

Цифры на детской бутылочке для молока написаны белым шрифтом

Когда продавец горит рвением

Поехал я как-то покупать унитаз. Обязательным условием было то, что труба выхода не должна сильно выступать сзади. Как оказалось, задача почти невыполнимая. Неделю катался по сантехмагазинам и нашел-таки один такой.

Сотрудник магазина сказал: «Классный унитаз». А я заметил, что в прейскуранте он стоит среди модных дорогих. Продавец понял, что я мешкаюсь, и добавил: «Крышка на унитазе хорошая, большой вес выдерживает», — и встал на нее.

Крышка треснула, сотрудник провалился в унитаз. Чтобы вытащить его оттуда, пришлось еще одного звать. А я подумал: «Не очень хорошая, видимо». Стал уточнять, есть такой унитаз в наличии или только витринный был. Слава богу, нашелся еще. Проверять крышку на нем не стал. В принципе непонятно, зачем на него вставать, если он для другого предназначен. © evz29 / Pikabu

Добби явно многое повидал на своем веку

Редкий случай, когда скидка совсем не радует

Приехала коробка с заказом. На фото все ее содержимое

Бонус: продажи киндер-шоколада, видимо, совсем упали, раз производитель решил стырить дизайн у крабовых палочек