18 известных женщин, которые взяли и переделали наряды от-кутюр. И получилось круто

Влияние селебрити на модный мир колоссально, а случаев того, как сотрудничество с определенной знаменитостью становилось судьбоносным для дизайнера, огромное множество. Поэтому вполне естественно, что модные дома буквально соревнуются между собой, чтобы заполучить ту или иную звезду на важное событие. И зачастую для этого они готовы даже пожертвовать изначальным дизайном своих творений.