18 известных женщин, которые взяли и переделали наряды от-кутюр. И получилось круто
Влияние селебрити на модный мир колоссально, а случаев того, как сотрудничество с определенной знаменитостью становилось судьбоносным для дизайнера, огромное множество. Поэтому вполне естественно, что модные дома буквально соревнуются между собой, чтобы заполучить ту или иную звезду на важное событие. И зачастую для этого они готовы даже пожертвовать изначальным дизайном своих творений.
Мы AdMe.ru выяснили, каким именно брендам пришлось поменять свои наряды для известных женщин. И нам кажется, что многие из данных туалетов от этого даже выиграли.
1. Chloé — Рэйчел Вайс
2. Schiaparelli — Леди Гага
3. Emilia Wickstead — Оливия Колман
4. Marchesa — Мелисса Маккарти
5. Gucci — Сальма Хайек
6. Elie Saab — Камила Кабельо
7. Christopher Kane — Кейт Бланшетт
8. Chanel — Кристен Стюарт
9. Alexandre Vauthier — Бейонсе
10. Céline — Эми Адамс
11. Oscar de la Renta — Дженнифер Лоуренс
12. Schiaparelli — Эмилия Кларк
13. Ralph Lauren — Робин Райт
14. Jean Paul Gaultier — Катрин Денев
15. David Koma — Клэр Фой
16. Richard Quinn — Зоуи Дешанель
17. Zac Posen — Гленн Клоуз
18. Christopher Kane — Ребел Уилсон
Какие из этих нарядов, по вашему мнению, выиграли от изменений? А какие смотрелись эффектнее в оригинальном виде?
Фото на превью GOL / Capital Pictures / East News, Invision / Invision / East News
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