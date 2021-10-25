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18 известных женщин, которые взяли и переделали наряды от-кутюр. И получилось круто

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Влияние селебрити на модный мир колоссально, а случаев того, как сотрудничество с определенной знаменитостью становилось судьбоносным для дизайнера, огромное множество. Поэтому вполне естественно, что модные дома буквально соревнуются между собой, чтобы заполучить ту или иную звезду на важное событие. И зачастую для этого они готовы даже пожертвовать изначальным дизайном своих творений.

Мы AdMe.ru выяснили, каким именно брендам пришлось поменять свои наряды для известных женщин. И нам кажется, что многие из данных туалетов от этого даже выиграли.

1. Chloé — Рэйчел Вайс

2. Schiaparelli — Леди Гага

3. Emilia Wickstead — Оливия Колман

4. Marchesa — Мелисса Маккарти

5. Gucci — Сальма Хайек

6. Elie Saab — Камила Кабельо

7. Christopher Kane — Кейт Бланшетт

8. Chanel — Кристен Стюарт

9. Alexandre Vauthier — Бейонсе

10. Céline — Эми Адамс

11. Oscar de la Renta — Дженнифер Лоуренс

12. Schiaparelli — Эмилия Кларк

13. Ralph Lauren — Робин Райт

14. Jean Paul Gaultier — Катрин Денев

15. David Koma — Клэр Фой

16. Richard Quinn — Зоуи Дешанель

17. Zac Posen — Гленн Клоуз

18. Christopher Kane — Ребел Уилсон

Какие из этих нарядов, по вашему мнению, выиграли от изменений? А какие смотрелись эффектнее в оригинальном виде?

Фото на превью GOL / Capital Pictures / East News, Invision / Invision / East News
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